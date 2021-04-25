Бой основного карда на UFC 261 между американцами Крисом Вайдманом и Юрайей Холлом завершился обидным курьезом уже в первом раунде.

На 17-й минуте поединка Вайдман пробил лоукик и сломал ногу об соперника. Разумеется, он не смог продолжить встречу, и победу отдали Холлу. «Первый боец в истории UFC, который выиграл, не нанеся ни единого удара», – написал президент UFC Дэйна Уайт.

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Бойцы встречались во второй раз – в 2010-м Вайдман победил техническим нокаутом и завоевал титул промоушна ROC. Холл пожелал ему скорейшего выздровления.

«К Крису Вайдману у меня нет ничего, кроме уважения. Он один из лучших. Он был первым человеком, который победил меня и внушил мне страх. Я хотел показать отличный спектакль. Мне его очень жаль, надеюсь, все будет в порядке. Желаю всего хорошего его семье. Это отстойная часть нашего вида спорта. Надеюсь, он поправится», – сказал Холл Джо Рогану после боя.

В 2013 году аналогичную травму получил Андерсон Силва, который бился как раз против Вайдмана.

Вайдман потерпел шестое поражение в карьере. Также он добился 15 побед.

У Холла – 17 побед и девять поражений.

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