Российский боец UFC в полулегком весе Забит Магомедшарипов исключен из рейтинга промоушна в своем дивизионе. В топ-15 полулегковесов Забит находился на третьем месте.
Наиболее вероятная причина исключения Магомедшарипова – низкая активность. Последний поединок бойца из России состоялся в ноябре 2019 против Келвина Кэттера. После этого Забит отказался от нескольких поединков, а его следующий соперник до сих пор официально не анонсирован.
- Благодаря исключению Забита в рейтинге полулегкого дивизиона появились два новых бойца – в топ вернулся Каб Свонсон и дебютировал Гика Чикадзе – очный поединок спортсменов состоится 2 мая.
- Самым вероятным следующим соперником Забита считается Яир Родригес. Бой уже срывался из-за травмы мексиканца.
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