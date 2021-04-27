Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье согласился провести поединок против ютьюб-блогера Джейка Пола. Кормье и Пол ругались в соцсетях, а затем столкнулись на турнире UFC 261.

«Зачем мне боксировать с Джейком Полом? То, кем я являюсь, не заставляет меня ни за чем гоняться. Я заработал свои деньги как чемпион мира в супертяжелом весе. Мне не нужно гоняться за зарплатой. Этот ребенок хочет драться? Хорошо, я буду драться с ним. Но это будет соревнование по смешанным единоборствам.

Мое имя не будет использоваться в качестве трамплина. Я люблю свое наследие, и я буду защищать свое наследие. И если защита моего наследия означает, что я должен снести голову этому малышу, то это то, что я сделаю», – приводит слова Кормье MMA Junkie

Смешанные боевые искусства Забита исключили из рейтинга UFC. Он не бился с 2019-го 3 ЧАСА НАЗАД

В поединке по правилам бокса Джейк Пол нокаутировал экс-чемпиона Bellator и ONE FC Бена Аскрена.

Даниэль Кормье завершил карьеру в 2020 году после третьего боя со Стипе Миочичем.

Смешанные боевые искусства Боец сломал ногу об соперника. Тот выиграл без единого удара 25/04/2021 В 09:56