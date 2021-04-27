Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье согласился провести поединок против ютьюб-блогера Джейка Пола. Кормье и Пол ругались в соцсетях, а затем столкнулись на турнире UFC 261.
«Зачем мне боксировать с Джейком Полом? То, кем я являюсь, не заставляет меня ни за чем гоняться. Я заработал свои деньги как чемпион мира в супертяжелом весе. Мне не нужно гоняться за зарплатой. Этот ребенок хочет драться? Хорошо, я буду драться с ним. Но это будет соревнование по смешанным единоборствам.
Мое имя не будет использоваться в качестве трамплина. Я люблю свое наследие, и я буду защищать свое наследие. И если защита моего наследия означает, что я должен снести голову этому малышу, то это то, что я сделаю», – приводит слова Кормье MMA Junkie.
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3 ЧАСА НАЗАД
  • В поединке по правилам бокса Джейк Пол нокаутировал экс-чемпиона Bellator и ONE FC Бена Аскрена.
  • Даниэль Кормье завершил карьеру в 2020 году после третьего боя со Стипе Миочичем.
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