Объявлены гонорары участников турнира UFC 261, который состоялся в ночь с 24 на 25 апреля в Джексонвилле.

По информации TalkSport, больше всех заработал чемпион в полусреднем весе Камару Усман – 1,5 миллиона долларов. Гонорар нигерийского бойца сложился следующим образом: 750 тысяч долларов за поединок, 640 тысяч долларов – в качестве процента от продаж PPV (права на телетрансляцию), 60 тысяч составили спонсорские бонусы и 50 тысяч долларов – за лучшее выступление вечера.

Проигравший Усману Хорхе Масвидаль получил 800 тысяч долларов: 500 тысяч долларов за бой, 260 тысяч долларов составил PPV-бонус и 40 тысяч – спонсорские бонусы. Валентина Шевченко заработала 430 тысяч долларов: 300 тысяч составил гонорар за поединок, 100 тысяч долларов – бонус за победу и 30 тысяч долларов боец из Киргизии получила в качестве спонсорского бонуса.

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Турнир UFC 261 – совершенно звездный по составу участников. Три поединка стали титульными.

В главном бою вечера Камару Усман нокаутировал Хорхе Масвидаля и сохранил чемпионский пояс в полусреднем весе. В соглавном Роуз Намаюнас вернула пояс в минимальной категории, нокаутировав Вэйли Чжан. Валентина Шевченко уверенно провела пятую защиту титула UFC в наилегчайшем весе и завершила бой против Джессики Андраде во втором раунде.

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