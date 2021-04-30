Боец UFC в полулегком весе Забит Магомедшарипов может завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

«С высокой долей вероятности Забит больше не будет драться», – приводит слова источника ТАСС . Отмечается, представители самого Забита сообщили, что боец проведет бой уже летом.

Магомедшарипов был исключен из рейтинга UFC в своем дивизионе. В топ-15 полулегковесов Забит находился на третьем месте.

Самым вероятным следующим соперником Забита считался Яир Родригес. Бой уже срывался несколько раз из-за травм мексиканца.

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