Боец UFC в полулегком весе Забит Магомедшарипов может завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.
«С высокой долей вероятности Забит больше не будет драться», – приводит слова источника ТАСС. Отмечается, представители самого Забита сообщили, что боец проведет бой уже летом.
- Магомедшарипов был исключен из рейтинга UFC в своем дивизионе. В топ-15 полулегковесов Забит находился на третьем месте.
- Самым вероятным следующим соперником Забита считался Яир Родригес. Бой уже срывался несколько раз из-за травм мексиканца.
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