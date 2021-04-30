Боец UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили объяснил, почему не болеет за Петра Яна. Болельщики из России критикуют грузинского бойца, который дружит с Алджамейном Стерлингом и критикует экс-чемпиона промоушна.

«Я из Грузии, но это совсем не означает, что я должен поддерживать Петра Яна. С какой стати я должен это делать? Мой друг – Алджо, мы живем в одном городе, вместе тренируемся. Россия и Грузия – две разные страны. Если россиянин дерется, это не означает, что грузин обязательно должен за него болеть.

У России была война с Грузией, Россия оккупировала Грузию. С политической точки зрения, у России и Грузии плохие отношения. А что касается меня, я всегда буду болеть за друга. Мой друг – Алджамейн Стерлинг. И если люди набрасываются, просто потому что я болею за своего друга, то просто оставьте меня», – сказал Двалишвили в интервью ютьюб-каналу «Ушатайка».

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«Я его уважаю, потому что он семьянин, у него есть жена, двое детей. Но он все же мне не нравится, хотя я с ним и не общался», – резюмировал спортсмен.

Поединок Петра Яна и Алджамейна Стерлинга за пояс состоялся 7 марта и завершился дисквалификацией российского бойца.

По итогам трех раундов бой выигрывал именно Ян: 29:28, 29:28, 28:29.

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