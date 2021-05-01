31 декабря 2015 года – пока вся Россия нарезала салаты и смотрела «Иронию Судьбы» – Вадим Немков бился в японском промоушне Rizin с чехом Иржи Прохазкой. Сделать подарок фанатам не удалось: Немков проиграл. Прохазка так затаскал его по канвасу, что после первого раунда (он длился 10 минут) боец из России не смог продолжить поединок. Поражение от чеха стало для Немкова первым из двух в ММА-карьере.

28-летний Прохазка – определенно самый яркий дебютант UFC в 2020-м. В статусе чемпиона Rizin Иржи сразу получил соперника из топ-10 полутяжей, турка Волкана Оздемира, и брутально нокаутировал его во втором раунде. После такой заявки не осталось сомнений, что в полутяжелом весе появилась новая сила – с такой многие элитные полутяжи еще не сталкивались.

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Иржи Прохазка Фото: Getty Images

Второй раунд – даже слишком поздно для Прохазки. 26 из 27 его побед заканчивались досрочно, а 23 оппонентов он финишировал уже в первом раунде. При этом чех именно нокаутер – от его ударов пострадал 21 соперник. Еще двух он задушил, а три схватки остановлены из-за отказа продолжать бой.

При всей жесткости и опасности у Прохазки, пожалуй, самое не мужественное прозвище в MMA. Denisa или Deniska – это женское имя, и чех уже устал объяснять, как он удостоился такого никнейма. На деле все прозаично: на одном из занятий тренер обратился к девушке с таким именем, а откликнулся почему-то Иржи. Все посмеялись, а имя к Прохазке прилипло – он даже выпускает мерч, хотя и подумывает о ребрендинге.

Прохазка отличается от других бойцов не только псевдонимом, но и подходом к карьере и жизни. Иржи много лет бился в Японии, где увлекся самурайской эстетикой. Он соблюдает кодекс Бусидо – список моральных правил, которым следовали самураи. Прохазка живет по философскому трактату «Книга пяти кругов», написанному Миямото Мусаши. Чеха с произведением познакомил тренер: в 2014-м он принес книгу на занятие. В тот момент Прохазка скидывал вес перед боем и из-за недостатка сахара психологически он чувствовал себя неважно. Именно книга, а особенно кодекс Бусидо, помогли Прохазке безболезненно пережить сложный период. Сгонка веса закончилась, но чех не забыл прочитанное, а принял эти ценности и сделал их частью повседневной жизни.

В одном из интервью Прохазка уточняет, что постулатов в кодексе Бусидо много, но главный смысл – в поиске собственного пути. К тренировкам это тоже относится: Иржи говорит, что для него важнее всего решимость – нужно заниматься любым делом на полную катушку. «Когда самураи что-то начинали, то вкладывали в это все и были готовы умереть. Вот что я пытаюсь сделать. Мне не все равно на свою жизнь, но все вещи я стараюсь делать правильно. Вот как я подхожу к жизни. Я жертвую всем ради своего пути», – объясняет боец.

Чех не романтизирует такой лайфстайл и признается, что со временем путь самурая превращается рутину. Но отступать нельзя. «Сначала человек взволнован, ему все нравится. Однако рано или поздно наступит время, когда энтузиазм уйдет, и тогда нужно не отставать. Просто делай то, что решил. Ты можешь не замечать результаты какое-то время, иногда это не сделает тебя таким счастливым, как в начале, но все равно надо действовать. Режим и дисциплина не вызывают радости, но необходимы. Например, я медитирую каждое утро, и иногда я не хочу вставать только из-за этого, но я должен держать в уме дисциплину, чтобы у меня не было слабых мест. Я просто говорю себе: «Нет! Ты должен сделать это!» – рассказывает Прохазка.

Но чешский боец не всегда рассуждал как самурай. В юности он дрался за цвета ФК «Зброёвка» – клуб из Брно вернулся в Высшую лигу и в сезоне-2020/21 борется за выживание. Руководство в курсе о любви Прохазки к команде и даже пригласило его на матч. Иржи пришел с поясом Rizin и провел автограф-сессию.

Чех поменял мнение о футбольных хулиганах – когда бойцы промоушна Oktagon Лео Брихта и Тадеаш Ружичка оказались замешаны в крупной фанатской разборке, Прохазка объяснил, почему им не стоит повторять его ошибки.

«В молодые годы я тоже пережил одну такую драку и могу это понять. Тогда мне было 17-18 лет, но они уже действительно большие ребята и, прежде всего, профессионалы в серьезной организации. Если профессиональный боец делает подобное, можно сказать, что это унижает его вид спорта, область, в которой он занимается. Это предосудительно. Я бы не стал линчевать их, но с этим надо заканчивать. Профессиональный боец должен понимать, что он спортсмен, с которого берут пример», – рассудил Иржи.

В детстве чех и сам занимался футболом на любительском уровне. Также он пробовал себя во флорболе и BMX, но остановился на муай-тай, что впоследствии переросло в ММА-карьеру.

С бойцами из России у Прохазки сложные отношения. Победа над Немковым была самой трудной в его карьере – после 10-минутного раунда Иржи повезло, что Вадим не смог встать, а у чеха нашлись на это силы. Поединок с Михаилом Мохнаткиным на Fight Nights завершился такой скучной ничьей, что прямо во время боя спортсменов в микрофон пристыдили организаторы. А нынешний тренер сыновей Рамзана Кадырова Абдул-Керим Эдилов задушил Прохазку уже в первом раунде.

В UFC чех снова имеет шанс побиться против бойца с российским паспортом, хотя один из них уже отказался сразиться с Прохазкой. Иржи принял предложение промоушна провести поединок с Никитой Крыловым, но, по информации чешских медиа , в последний момент со стороны Никиты последовал отказ. После того, как отменился бой Крылова с Волканом Оздемиром, российско-украинскому бойцу предложили Прохазку, но на коротком уведомлении принимать поединок с таким опасным соперником он не рискнул.

Методы подготовки к бою чеха отдают жестким олд-скулом. Обстановка в его зале далека от American Top Team или UFC Performance Institute. Голые стены с мотивационными надписями и простецкое оборудование – все, что нужно Прохазке для подготовки к поединкам в главном промоушне мира. Залом Иржи не ограничивается – часть его тренировок проходит на природе. Он практикует бой стенью в лесу Южно-Моравского края Чехии, поднимает тяжелые бревна и камни, медитирует на вершинах скал и на берегу океана, бегает вдоль проезжей части.

Необычные методы подготовки не заканчиваются на тренировках. За два месяца до боя с Рейесом Прохазка отказался от секса. Чех испытывает себя таким образом впервые, но не видит в этом жертву – он считает, что так его тело будет работать на другом уровне.

Режим питания тоже меняется. Во время тренировочного лагеря Прохазка потребляет 4200 ккал в день. Чех спит после каждого приема пищи и не всегда ест только здоровую еду – может позволить себе что-то вредное, потому что исключительно на правильно питании вес уходит слишком быстро. Например, бабушка печет Прохазке блины на протеиновой муке. Чтобы насытиться, ему хватает стопки высотой 20 сантиметров.

На турнир UFC Vegas 25 Иржи приехал с необычной прической. Чаще всего он выступал в клетке лысым или короткостриженным, в крайнем случае с ирокезом, но здесь Прохазка предстал с длинным хвостом. Новый имидж чеха напоминает героя игры League of Legends Ли Сина, сам боец шутит, что ловит на косичку 5G.

Уже 2 мая Иржи побьется с Домиником Рейесом – американец чуть не отобрал у Джона Джонса пояс, а после ухода Боунса досрочно уступил Яну Блаховичу в поединке за вакантный титул. Именно Прохазка считается фаворитом боя – несмотря на малый опыт в UFC, в целом его карьера насыщеннее и убедительнее, чем путь Рейеса.

Конечно, есть шанс нарваться на мощную контратаку Доминика – стиль Прохазки слишком непредсказуемый и опасный для него самого. Первый раунд боя с Оздемиром у чеха откровенно не вышел – сам Иржи после схватки назвал его ужасным. Чех низко держит руки, совершает много обманных движений – у Рейеса будут шансы его поймать. Но куда более вероятно, что Прохазка оформит очередной нокаут, а заодно расчистит себе дорогу к титульному бою.

Доминик Рейес и Иржи Прохазка Фото: Getty Images

В случае возвращения Джонса в полутяжелый дивизион именно Прохазка станет одним из серьезнейших вызовов для лучшего бойца вне зависимости от весовых категорий. Иржи с уважением отзывается о Джонсе – когда чех начинал, американец уже был на вершине. Как это часто бывает в ММА, у них уже есть совместное архивное фото – похожее осталось у Конора с Хабибом, и мы помним, чем все закончилось.

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