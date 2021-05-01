Молдавский полутяжеловес Ион Куцелаба стал зачинщиком потасовки на дуэли взглядом перед турниром UFC Вегас 25.

Американский соперник Дастин Якоби встал в боевую стойку, а Куцелаба быстро приблизился, схватил его одной рукой за шею и попытался подтащить к себе. Бойцов разнимали президент UFC Дэйна Уайт и служба безопасности.

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Поединок Куцелабы и Якоби продет в основном карде.

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