«Моя тренировка начинается, когда я открываю ногой бутылочку пивка. На этом она заканчивается», – сказал бы Джейсон Стэйтем, будь все его цитаты из «Вконтакте» правдой. В реальности тренировки героя боевиков начались практически с первых лет жизни. Джейсон родился от танцовщицы и уличного торговца – в небогатой семье – и с детства учился стоять за себя в закоулках маленького провинциального Ширбрука.

Еще подростком он стал подрабатывать на рынках, но карьера отца его не возбуждала. Зато пареньку зашло хобби папки – бокс. После скучной работы Джейсон рвал в зальчик, где кайфовал по-настоящему: тренировки по кунг-фу, карате и кикбоксингу ковали из мальчика мужчину. Будущий герой боевиков рос рядом с Винни Джонсом – знаменитым футболистом и актером, который тогда только начинал карьеру. Винни привел приятеля в футбол, и Стэйтем рубился в сборной школы пять лет. Мальчик так любил спорт, что даже пробовал спортивную гимнастику – не пошло. Настоящей страстью Джейсона стали прыжки с вышки в воду.

Винни Джонс и Джейсон Стэйтем Фото: Getty Images

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Во время поездки в Майами Стэйтем увидел, как один из гостей отеля лихо ныряет в бассейн с вышки. 13-летний паренек загорелся новым видом спорта и два года все свободное время проводил в бассейне, самостоятельно отрабатывая технику. Джейсона заметил тренер Уим Уайт и позвал в сборную Великобритании, с которой Перевозчик сгонял на несколько крупных турниров.

Самым важным из них стали Игры Содружества-1990. На них Стэйтем показал лучшие результаты в профессиональной карьере: занял восьмое место в метровом трамплине и 11-е – в трех- и десятиметровом трамплинах. В том же году Джейсон побывал в СССР на турнире «Весенние ласточки». Главное достижение в Стране Советов – совместное фото посредственного прыгуна в воду из Англии с мировыми звездами из СССР. Спустя 30 лет мало кто-то помнит имена прыгунов Валерия Стаценко и Владимира Тимошина, но лысого отморозка из «Адреналина» знает весь мир.

Стейтем занимался прыжками 10 лет, но затем бросил – перспектив никаких, а есть хочется. Параллельно с вянущей спортивной карьерой он торговал поддельной парфюмерией и фейковыми украшениями на улицах – прямо как его персонаж в фильме «Карты, деньги, два ствола». Режиссер комедии Гай Ричи вышел на Стейтема благодаря другой подработке спортсмена: в середине 90-х его заметило модельное агентство Sports Promotion, которое специализировалось на моделях-спортсменах. Стэйтем подзаработал на съемках для Tommy Hilfiger, Levis и других брендов. После этого он попался на глаза Гаю Ричи, снялся в дебютном фильме и пошел к настоящему успеху.

Оказалось, что у Стейтема и Ричи много общего, несмотря на разное происхождение: Джейсон рос в бедной семье, а Гай – в богатой. Артисты сошлись на большой любви к спорту, а особенно – единоборствам. Ричи на год младше коллеги, но уже в 21 год носил черный пояс по карате. Но после двух серьезных операций на колене режиссер больше не бог заниматься любимым единоборством. В Лондоне почти не было залов, где практиковали борьбу в партере – лишь несколько секций по дзюдо. Но в этот момент в столицу Англии переехали Маурисио Гомес и его сын Роджер Грейси – всемирно известные тренеры по джиу-джитсу, наследники основателей этого спорта. Ричи записался к ним в ученики и притащил с собой приятеля Стейтема, чтобы было с кем спарринговать вне зала.

«Мы начали заниматься джиу-джитсу много лет назад, в гараже, где парковали свои машины. А потом уже перебрались в тренажерный зал. Это было лет 10-12 назад. Он прикладывает много усилий. Он хороший боец», – вспоминал Стэйтем в 2013-м.

Джейсон Стэйтем на тренировке по джиу-джитсу Фото: Twitter

Если Ричи занялся джиу-джитсу из-за травмы колена, то у Джейсона – другая причина.

«Там не слишком много контакта с лицом, так что оно не страдает, а это очень важно в моей профессии. Знаете, одна ошибка во время спарринга – и трудно выйти к камере: у тебя синяки и всякие повреждения. Заняться ММА? Нет, это для настоящих бойцов. Я уважаю настоящих бойцов. Федор Емельяненко – один из моих любимых. Такие люди вдохновляют меня. Они – настоящие герои. А то, что мы делаем, – это инсценированные драки для кино», – рассуждал актер.

Рядом со Стейтемом Гай Ричи похож на нарядного медвежонка – тем удивительнее, что режиссер намного превзошел приятеля в джиу-джитсу. В 2015-м Ричи, остервенело ищущий зал джиу-джитсу в любом городе, в который приезжает, заслужил черный пояс из рук Ренцо Грейси. Этот уровень считается экспертным и дает приставку «профессор» к имени Гая. В то же время Джейсон остановился на пурпурном поясе – середине пути к черному.

«Много раз наблюдал ситуацию, когда люди бросают занятия на стадии пурпурного пояса. Это происходит из-за отсутствия мотивации. Если вы компетитор, то выходите на соревнования, где в брекетах по-прежнему огромное количество людей, а выигрывать становится все сложнее. Пурпурный пояс – решающий этап в вашей карьере, когда становится ясно, продолжаете ли вы работать и становитесь черным поясом или сдаетесь», – объяснил мастер хафгарда Бернардо Фария.

Зато Стейтем уничтожает Гая в шахматы: актер смеется, что не встречал соперника хуже и приятель-режиссер должен ему кучу денег за поражения. В отличие от азартного друга, для Джейсона джиу-джитсу стал одним из способов вести здоровый образ жизни, а не путем самореализации, ведь Стейтем повернут на ЗОЖе.

52-летний герой боевиков пашет в зале шесть раз в неделю. Им командует тренер Логан Хуг, бывший морской пехотинец, так что все упражнения – в армейском стиле.

«Большинство упражнений я выполняю с собственным весом. Например, подъем по канату, вариации отжиманий, подтягиваний, а также движения на развитие взрывной силы с утяжелениями. Можно сказать, это тренировки в духе старой школы, когда еще не было тренажеров», – делился Джейсон.

Как и в джиу-джитсу, Стэйтем не гонится за большими достижениями, повторениями и весами. Оказалось, что дело тоже в здоровье: неоднократно излишняя амбициозность приводила его травмам. Например, он несколько месяцев не ходил в зал и залечивал смещенные позвонки поясницы и грудного отдела из-за фронтальных приседаний с максимальным весом.

Франк Лебёф, Винни Джонс и Джейсон Стэйтем на благотворительном матче Фото: Getty Images

После этого актера больше не радуют большие цифры на блинах – ему важнее, чтобы тренировка была интересной. Он никогда не повторяет одно занятие дважды, чтобы организм каждый раз удивлялся и оказывался в стрессе: «Сначала работаю на подвижность, потом отрабатываю удары из смешанных единоборств и бокса, а затем делаю упражнения на силу и проработку мышц».

Для достижения максимального объема и рельефности к началу съемок в новом боевике, Стэйтем не слезает с турника, машет гирей, убивается на силовой раме и вспоминает юность на гимнастических кольцах, чтобы в кадре играть даже мышцами-стабилизаторами. Любимые упражнения Перевозчика – присед со штангой над головой, подъем штанги на грудь и различные махи гирями.

В диете все еще строго – все углеводы принимаются до 14:00, а после семи вечера вообще никакой еды. Как и работа в зале, диета актера тоже спартанская. На завтрак – геркулес, фрукты и вареные яйца. Обедает Стэйтем коричневым рисом, овощами на пару и супом мисо. А ужинает нежирным мясом, птицей или рыбой плюс салат. На перекус – орехи и протеиновые шейки. И главное – выпивать не менее трех литров воды в день. Обычно Джейсон не ест мучное и сахар ни в каком виде – даже магазинный сок не пьет, – но при этом на читмил может влепить плитку шоколада, потому что обожает сладкое, а в отпуске готов слопать полпиццы и запить ее бутылкой пива. Но в обычной жизни и тем более перед съемками – ни-ни.

Подобно многим киногероям Джейсон Стэйтем совсем не похож на свой экранный образ. Перевозчик, Чев Челиос из «Адреналина» или Хоббс из «Форсажа» легко поднимут любую тяжесть, дерзко хлопнут кружку пивка залпом за павших братьев и закусят жирным бургером. Стэйтем, наоборот, заботится о здоровье, игнорирует алкоголь и вредную еду – ведет себя, как адекватный человек, а не маскулинная маска настоящего мужика: боязнь травм и уязвимость перед шоколадками лишь делает его образ человечнее и мужественнее.

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