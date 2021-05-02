Ночью с 1 на 2 мая в Лас-Вегасае (Невада, США) состоятся турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 25. В главном бою сражались американец Доминик Рейес и чех Иржи Прохазка.

Прохазка нокаутировал соперника во втором раунде. Он проводил второй бой в UFC и одержал вторую победу. У Рейеса – третье поражение подряд.

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В соглавном бою встретились представитель Грузии Гига Чикадзе и американец Каб Суонсон. 32-летний Чикадзе победил нокаутом через 63 секунды после начала поединка. Левой ногой он попал в печень соперника, а затем рефери остановил добивание.

Молдавский боец Ион Куцелаба и представитель США Дастин Якоби победителя не выявили. По итогам трех раундов бой завершился вничью судейским решением – 29-28, 28-29, 28-28. В другом поединке рефери определились с фаворитом и единогласно отдали победу грузину Мерабу Двалишвили, который бился с Коди Стаманном из США.

Статистика главного победителя дня Прохазки – 28 побед, три поражения и одна ничья.

Следующий турнир UFC состоится в ночь с 8 на 9 мая.

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