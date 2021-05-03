Командные единоборства – зрелище порицаемое среди давних поклонников MMA. «На то они и единоборства, чтобы биться 1 на 1», – скажет большинство любителей спорта. Не каждый вообще готов причислить командные драки в октагоне к спорту. Это скорее шоу, которое родилось из желания зрителей видеть больше крови и нокаутов – примерно так же говорили о классических ММА каких-то 10-20 лет назад.

Кто-то удивится, другие посчитают логичным, но Россия – одна из стран-прародительниц командных MMA. Кейси Оксендайн, топовый промоутер подобных заруб, нашел на ютьюбе Hip Show – самое странное соревнование, что вы посмотрите на выходных.

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Проект появился в 2012 году, продакшн для ютьюба того времени – высочайший левел. Главным судьей поединков стал бывший боец UFC Али Багаутинов – он же руководитель проекта. Багаутинов объяснил правила в начале первого ролика: бойцы дерутся 2 на 2 среди объемных геометрических фигур, за удары начисляются очки по придуманной организаторами системе. Спортсмены разделяются по парам, но неписаное правило гласит: победил одного соперника – помоги товарищу добить второго. В шоу засветились известные сегодня файтеры, например, звезда нынешних поп-ММА Мариф Пираев и проспект UFC Ринат Фахретдинов.

«Если бы сейчас Hip Show выходило, по просмотрам оно шло бы впереди всех, но один из владельцев лиги начал страдать ерундой. Планировали уже на телевидение выйти, а владелец захотел внедрить цепочки, биты, дубинки. Без амуниции – видимо, хотел, чтобы там трупы были. Все основные спортсмены ушли, они провели турнир в Америке и сдулись», – вспомнил Фахретдинов.

Оксендайн оказался так впечатлен зарубами, что сначала записывал собственный комментарий поверх русскоязычного, а затем договорился с владельцами, и Hip Show появилось на американском бойцовском канале AXS TV. Во время одной из студий даже прокрутили сюжет, в котором Оксендайн показывал поединки легендарным бойцам – Райану Бейдеру, Лиото Мачиде, Юрайе Фэйберу, Дону Фраю и другим. Негативной реакции шоу не вызвало ни у кого.

Спустя годы на Hip Show чудесным образом наткнулся Джо Роган – комментатор UFC опубликовал видео одного из поединков в инстаграм и восхитился смекалочкой создателей. «Россия постоянно выводит это дерьмо на новый уровень! Чертово безумие», – написал Роган.

Оксендайн же решил ничего не выдумывать и просто сделал в Америке аналог Hip Show – Arena Combat, позже переименовав его в Team MMA Battle. Правила и условия соревнований примерно те же, но платили в американской организации пожирнее. Если за выступление в Hip Show Ринат Фахретдинов зарабатывал 10 тысяч рублей, то самый крупный гонорар в США тоже доходил до 10 тысяч, но долларов.

Оксендайн уверяет, что травмы в командных ММА ничем не отличаются от повреждений в классических единоборствах. По его словам, случаев, когда боец упал с возвышенности и что-то сломал, не было. Шлемы спортсмены носят скорее не ради безопасности, а для удобства судей – так удобнее отличать бойцов и понимать, кто к какой команде относится. При этом защита на голове спасает от рассечений – бои не приходится останавливать для осмотра врачами.

Проект не приняли в США, а главным противником стал бывший рефери UFC Джон Маккарти. «Вы можете завернуть собачью какашку в золотую фольгу, но это не сделает ее конфеткой», – сказал судья на довод промоутера о том, что комиссия классифицировала шоу как вид смешанных единоборств.

Организация Оксендайна загнулась, зато в Латвии здорово прокачался промоушн Team Fighting Championship. Американец считал идею бесперспективной: команды дрались пять на пять под контролем пяти судей на площадке 12х12 метров. Промоутер полагал, что нельзя уследить за стольким числом бойцов одновременно, ведь все происходящее превращается в кашу.

Команды делились по национальному признаку, превращаясь в подобие сборных. Российская команда Jungvolk оказалась одним из лидеров TFC, а Сергей Домнин из России работал главным арбитром и был одним из организаторов. Большинство спортсменов промоушна – футбольные фанаты, вес бойцов в сумме не мог превышать 550 кг. Проект здорово пошумел – самый популярный ролик на ютьюбе набрал 30 млн просмотров. Но последнее видео вышло на канале TFC в 2016-м.

Главная проблема такого формата (помимо жестокости) – в предсказуемости: команда, которая первой потеряет бойца, почти наверняка проиграет. По словам Домнина, лишь однажды поляки долго держались против американцев 4 на 5, но все равно не победили – меньшинство не отыгрывал никто.

Если 2 на 2 и 5 на 5 – все еще недостаточно дико, на ютьюбе лежат записи соревнований 8Fight. Как можно догадаться по названию, там рубятся 8 на 8. Это тоже продукт российской смекалки – поединки проводились примерно в то же время, что и Hip Show. Парни дрались в московском дворце борьбы имени Ивана Ярыгина. Бои напоминали веселые старты: старенький спортзал, разноцветная экипировка и беззаботные студенческие лица. Клетки не было – границы площадки очерчивали покрышками. Цель соревнования – не финишировать соперника, а вытолкнуть его за пределы зоны. Побеждала та команда, что первой вытолкнет всех бойцов соперника. Минимум насилия и травматичности – максимум спортивного азарта.

Лига даже доросла до телевидения – целый сезон из 20 серий показали на канале «Че». Там соревнование приобрело цивилизованный характер – вместо шин построили такой же формы возвышенность, все снималось с нескольких камер, а комментировал соревнования Олег Мосалев.

Сегодня самая популярная организация, где проводятся командные бои, – Strelka. Из этого российского ютьюб-промоушна вышли многие звезды нынешних поп-ММА – Пулеметчик, Сушист, Моряк и другие. Большинство поединков в Strelka – классические, но иногда тут балуются боями 2 на 2 . Помимо привычного понимания таких схваток, Strelka практикует встречи с более гуманными правилами. Бойцов разбивают на пары, но поединки проходят 1 на 1. Когда кого-то финишируют, его подменяет партнер, а победитель может продолжить либо попросить замену.

В 2019-м в Петербурге состоялся турнир Thermopylae Team Combat, придуманный по мотивам Фермопильского сражения во время Греко-персидской войны. Поединки проходили по правилам кикбоксинга, но 4 на 4 и с некоторыми отклонениями от реальности. Ринг сузили и назвали в честь ущелья Фермопилы, бойцы бились 1 на 1 и менялись после нокдаунов – их в разы больше, чем в стандартном ринге. Организаторы заявляли, что турнир не имеет аналогов в мире, но развивать его дальше почему-то не стали.

Ютьюб-канал True Gym пошел дальше и организовал поединки 2 на 1 и даже 3 на 1. Чтобы бои были конкурентными, против одного мощного супертяжа выставили нескольких спортсменов на пару категорий ниже. Тяжеловесы не ноунеймы, а легенда ММА Вячеслав Дацик и мастер спорта по самбо Максим Новоселов. Дацик закончил поединок против двоих вничью, а Новоселов избил сразу трех противников.

В России всегда будут появляться новые виды фрик-боев, в США с этим проблематичнее – там слишком трудно получить одобрение Атлетической комиссии штата. Большинство из этих экспериментов находится где-то между шоу и спортом. От первого там жажда людей увидеть жесткий нокаут и новые вводные, недоступные на официальных соревнованиях. От спорта – разве что физические нагрузки и правила, которые всегда можно изменить как удобно организаторам.

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