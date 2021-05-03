Боец RCC в среднем весе Вячеслав Василевский вспомнил о конфликте с Хабибом Нурмагомедовым во время одного из спаррингов. Экс-чемпион UFC подумал, что Василевский специально вкладывается в удары.

«У нас с Хабибом был спарринг, я наносил ему удары, ему это не нравилось, Хабиб никогда не любил проигрывать. Он чувствовал это и начинал нападать на меня, хотел сделать проход, но у него почему-то не получалось это. И потом он говорит мне: «Пошли на улицу».

Ему показалось, что я бью его специально. Видя, что у него не получается, наношу сильные удары. А я это делал не специально. Он меня начал вытаскивать: «Пошли драться на улицу». Я говорю: «Ну пошли». Там куча народу была, нас стали разнимать, потом приехал менеджер, мы сели, пообщались, пожали руки. После этого мы еще несколько месяцев жили в Нью-Джерси и тренировались вместе. Стандартная ситуация, конфликтная, когда спарринг из зала мог перейти на улицу», – рассказал Василевский ютьюб-каналу «Ушатайка».

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Следующий бой Вячеслав Василевский проведет 3 мая против Вискарде Андраде на RCC 9.

Нурмагомедов завершил карьеру в марте 2021 года.

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