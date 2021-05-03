ESPN обновил рейтинг лучших бойцов ММА вне зависимости от весовой категории.

Первую строчку занял чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман. Это стало возможным благодаря успешной защите пояса в бою с Хорхе Масвидалем. Впечатляющий нокаут помог нигерийскому бойцу одержать 18-ю победу подряд и четвертую – в титульном поединке. Усман сместил с вершины топа экс-чемпиона промоушна в полутяжелом весе Джона Джонса, который поднялся на первую строчку в марте после ухода из спорта Хабиба Нурмагомедова.

В топ-10 – двое новичков. Один из которых – экс-чемпион в легчайшем весе Петр Ян. Он дебютировал в рейтинге вместе с бывшим чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером. Оба бойца заняли 10-е место. Больше информации о рейтинге ESPN – здесь

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Ян потерял чемпионский пояс в легчайшей весовой категории из-за запрещенного удара коленом в голову в поединке с Алджамейном Стерлингом.

На счету Яна теперь 15 побед и 2 поражения, у Стерлинга – 20 побед и 3 поражения.

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