Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер заявил, что бой с российским экс-чемпионом Хабибом Нурмагомедовым не состоялся из-за руководства промоушна.

«Я хотел боя с Нурмагомедовым, Хабиб тоже. Два года назад мы пытались организовать поединок, но этого не хотели в UFC. Там дали понять, что у них другие планы на Хабиба, и это имело смысл с точки зрения бизнеса.

Я бы сразу занял центр октагона, потому что он очень хорош возле сетки. Я бы финтил, использовал обманки, тейкдауны. Как базовый боец Хабиб значительно превосходит меня, но мои тейкдауны эффективны не из-за борьбы, а из-за карате», – рассказал 39-летний Сен-Пьер в интервью Лексу Фридману

Лига чемпионов УЕФА «Отличная работа, брат». Хабиб поздравил Бензема 28/04/2021 В 17:14

Хабиб в октябре 2020 года победил Джастина Гэтжи, в третий раз защитив титул, и объявил о завершении карьеры.

Статистика российского бойца – 29 побед и ноль поражений.

Смешанные боевые искусства 50 долларов за ночь: где ночует Хабиб 12/04/2021 В 12:14