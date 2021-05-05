Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман сообщил, что ему могут ампутировать ногу после травмы в поединке с Юраей Холлом. Уже на 17-й секунде боя Вайдман пробил лоукик и получил перелом голени.

«Я думал, что это будет похоже на другие операции, которые у меня были в прошлом, когда первые три или четыре дня отстойные, а потом становится лучше, но, честно говоря, первые три или четыре дня были, вероятно, лучшими днями. Может быть, во мне все еще была анестезия, и воспаление помогло немного облегчить боль. После трех-четырех дней это стало просто суперболезненно. Я буквально сплю весь день.

Я очень боялся этой боли, потому что думаю о наихудших сценариях. В худшем случае кровь не будет поступать к моей кости, что может означать возможную ампутацию. Это случилось с моим большим пальцем после боя с Келвином Гастелумом. У меня была операция на связке. Примерно через восемь недель после операции, врачи поняли, что кровоснабжение этой кости не возвращалось. Поэтому им пришлось вынуть всю мою кость и вставить туда бедренную кость, потому что кость только ухудшалась и умирала», – сказал Вайдман на видео в инстаграме

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Поединок Вайдмана и Холла состоялся на турнире UFC 261.

В 2013 году аналогичную травму в бое с Вайдманом получил Андерсон Силва.

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