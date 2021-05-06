Мансур Учакаев, тренер российского бойца UFC Забита Магомедшарипова, объяснил, почему промоушн исключил спортсмена из собственного рейтинга.

«Это, можно сказать, профилактическая процедура в UFC, когда кто-то начинает артачиться. Как бы это грубо ни было сказано, они так ставят бойцов на место. Они Забиту на коротком уведомлении предлагали бои – за две недели за пояс подраться, другие предложения, с тем же Яиром Родригесом подраться, и Забит принципиально встал на свою позицию, а это им не нравится.

Поэтому, скорее всего, они и исключили его из рейтинга. А за две недели как можно к пятираундовому поединку за пояс подготовиться? Тем более что Забит долгое время неактивен. Элитные бойцы на замену за две недели не выходят», – рассказал Учакаев в интервью ютьюб-каналу «Ушатайка»

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Магомедшарипов был исключен из рейтинга UFC в полулегком дивизионе. На фоне этого возникли слухи о завершении бойцом карьеры.

Забит провел последний бой в ноябре 2019 года, победив Келвина Каттара.

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