В пятницу, 7 марта, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» состоится турнир AMC Fight Nights 101, в главном бое которого встретятся Александр Шлеменко и Марсио Сантос. Поединок пройдет в среднем весе, на взвешивании Шлеменко показал 84 кг, Сантос – 84,4.
Полный кард турнира
- Александр Шлеменко – Марсио Сантос
- Геннадий Ковалев – Вячеслав Бабкин
- Михаил Дорошенко – Давид Хачатрян
- Константин Киреев – Александр Осетров
- Сергей Лесников – Алексей Шуркевич
- Денис Подыниногин – Денис Архиреев
- Магомедшапи Гасайниев – Сергей Кузнецов
- Магеррам Гасанзаде – Юрий Александров
- Александр Чемаев – Руслан Ярочкин
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Александр Шлеменко
Фото: Getty Images
Котировки букмекеров
Шлеменко идет явным фаворитом поединка. Шторм не дрался полтора года, но коэффициент на его победу равен лишь 1,20. В то же время выигрыш Сантоса идет с кэфом 4,00. В последнем поединке Александр победил экс-бойца UFC Дэвида Бранча на турнире RCC 7. Марсио Сантос по прозвищу Бразильский дагестанец всего месяц назад, 6 апреля 2021 года, одолел Артура Гусейнова на турнире EFC 35.
Где и когда смотреть
Турнир AMC Fight Nights 101 начнется в 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция пройдет на телеканале «Матч ТВ».
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