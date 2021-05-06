В пятницу, 7 марта, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» состоится турнир AMC Fight Nights 101, в главном бое которого встретятся Александр Шлеменко и Марсио Сантос. Поединок пройдет в среднем весе, на взвешивании Шлеменко показал 84 кг, Сантос – 84,4.

Полный кард турнира

Александр Шлеменко – Марсио Сантос

Геннадий Ковалев – Вячеслав Бабкин

Михаил Дорошенко – Давид Хачатрян

Константин Киреев – Александр Осетров

Сергей Лесников – Алексей Шуркевич

Денис Подыниногин – Денис Архиреев

Магомедшапи Гасайниев – Сергей Кузнецов

Магеррам Гасанзаде – Юрий Александров

Александр Чемаев – Руслан Ярочкин

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Александр Шлеменко Фото: Getty Images

Котировки букмекеров

Шлеменко идет явным фаворитом поединка. Шторм не дрался полтора года, но коэффициент на его победу равен лишь 1,20. В то же время выигрыш Сантоса идет с кэфом 4,00. В последнем поединке Александр победил экс-бойца UFC Дэвида Бранча на турнире RCC 7. Марсио Сантос по прозвищу Бразильский дагестанец всего месяц назад, 6 апреля 2021 года, одолел Артура Гусейнова на турнире EFC 35.

Где и когда смотреть

Турнир AMC Fight Nights 101 начнется в 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция пройдет на телеканале «Матч ТВ».

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