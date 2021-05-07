Поединок российского бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика по правилам бокса был прерван его беременной женой Викторией, которая выбежала в октагон.

40-летний Дацик бился с Гаджи Наврузовым по прозвищу Автомат из лиги кулачных боев Top Dog FC в тяжелом весе. В конце первого раунда бой остановили. Когда Дацик не удержался на ногах и упал на канаты, на ринге появилась его беременная жена и со слезами на глазах остановила поединок.

«Гаджи! Друг! Давай закончим наш поединок?! Никакого неуважения, чисто спортивный интерес. В этот раз буду без жены», – написал Дацик. Видео можно посмотреть здесь

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Дацик дважды отсидел в тюрьме, в последний раз вышел на свободу в ноябре 2020 года.

Официальная статистика в MMA – шесть побед и восемь поражений.

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