Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко победил бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 101 во Владивостоке.
Шлеменко вернулся в октагон после полуторагодичного отсутствия и выиграл трехраундовый поединок единогласным решением судей – 30:27, 30:27, 30:27.
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- Обновленная статистика 36-летнего Шлеменко – 60 побед, 13 поражений и одна ничья.
- У Сантоса – 17 побед и шесть поражений.
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