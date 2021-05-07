Опубликовано 07/05/2021 в 11:37 GMT | Обновлено 07/05/2021 в 11:41 GMT

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко победил бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 101 во Владивостоке.

Шлеменко вернулся в октагон после полуторагодичного отсутствия и выиграл трехраундовый поединок единогласным решением судей – 30:27, 30:27, 30:27.

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Обновленная статистика 36-летнего Шлеменко – 60 побед, 13 поражений и одна ничья.

У Сантоса – 17 побед и шесть поражений.

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