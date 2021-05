Последние пару лет стендап – главное развлечение в России. Если раньше все хотели читать рэп, то теперь – стоять у микрофона и рассказывать зрителям шутки. Как это обычно бывает, тренды доходят до РФ с серьезным запозданием – пока тут только приобщались к Руслану Белому на ТНТ, в США вовсю процветали открытые микрофоны в залах на 50 человек. Тенденция не обошла и спортсменов, а ярче всех выстрелил Брендан Шауб – средний боец смешанных единоборств, но успешный комик.

Самый яркий момент в спортивной карьере Шауба случился в 2011 году благодаря легендарному Мирко Кро Копу. Перед поединком будущий комик уже практиковался в юморе – Брендан заявил, что нокаутирует хорвата и закончит его карьеру в UFC. Оказалось, он не шутил. Шауб брутальнейшим оверхендом отправил Мирко на канвас – судья даже не дал добить. После этого поединка Кро Коп еще раз проиграл в UFC и ушел, вернувшись через четыре года ради реванша с Габриелом Гонзагой. Получается, Шауб действительно причастен к похоронам карьеры хорватской легенды.

Брендан Шауб нокаутировал Мирко Кро Копа Фото: Getty Images

Во время пути в UFC Брендан встречался с Рондой Роузи, и знали его во многом благодаря первой чемпионке промоушна. По словам Шауба, они расстались, потому что Ронде был нужен тюфяк, а Брендан слишком мужественен для нее. «Ее парень должен находиться на втором плане, а это не про меня. Она хочет быть рядом с мужчиной, который будет поддакивать: «Да, мэм, да, мэм», – объяснял Шауб причину разрыва в подкасте Джо Рогана.

Последний бой в UFC Шауб провел с будущим мужем Ронды Трэвисом Брауном. Браун забил Брендана в партере и дал старт его карьере в стендапе. Такая перемена деятельности не стала спонтанным решением – сначала Джо Роган пригласил Шауба соведущим в свой подкаст, затем экс-боец начал записывать собственный, The Fighter and the Kid, где обсуждал MMA с комиком Брайаном Калленом. Когда боец плотнее занялся юмором, он придумал еще несколько подкастов.

На новом месте Шауб пошел по пути наименьшего сопротивления – он стал американской версией блогера Данилы Поперечного. Экс-боец выступал для собственных поклонников – любителей ММА и слушателей подкаста. Именно поэтому всего за год Брендан прошел путь от начинающего стендапера до успешного комика. Но бэкграунд Шауба не отменяет того факта, что первые выступления – дикий стресс абсолютно для любого.

«Я дико нервничал. Это напоминало ощущения перед поединком, когда ты знаешь, что нужно прийти вовремя, а затем долго ждать своей очереди – худший момент для спортсмена в день боя. Что касается комедии, я пишу материал и репетирую три или четыре раза в день в течение недели, каждый раз освобождаясь к полуночи. Так устроены и бойцовский, и шоу-бизнес», – вспоминает Шауб первые шаги в стендапе.

Поначалу юмор Шауба строился исключительно на спортивных заходах – посмеяться над властностью Дэйны Уайта, шутить об отношениях с Роузи и называть себя и Трэвиса Брауна братьями-эскимосами – в США так говорят о малознакомых людях, спавших с одной девушкой – такие панчлайны Брендана заходили только самой преданной фан-базе.

Джо Роган поддерживал Шауба, но протекцию состоявшегося комика осуждали многие поклонники стендапа. У Брендана есть ответ хейтерам: «Джо Роган не занимается моим материалом. Комедия так не работает. Это все равно, что отдать должное Рогану за успех Джона Джонса, заявив: «Ну, он действительно сказал Джонсу поработать над этим ударом». Единственная помощь, которую я получал от Рогана, помимо его подкаста, заключается в том, что я могу прислать ему материал. Он проверяет и спрашивает: «Сколько выступлений ты запланировал на этой неделе?» Я отвечаю, что проведу на сцене более восьми часов, и Джо говорит, что я на верном пути».

Первое большое сольное выступление Шауба состоялось в известном клубе Comedy Store в Лос-Анджелесе. Долгое время он отказывался от организации сольников из-за загруженного графика, но когда появилось окно, Брендан понял, что хватит откладывать. Нервов придавала боязнь не только выступать в тишину, но и облажаться перед известными комиками – Джо Роган и другие флагманы комедии сидели в зале и ждали его выхода.

«Меня сильно пугало, что за выступлением наблюдали такие авторитеты, как Джо Роган, Крис Д'Элия и Брайан Каллен. Если Д'Элия и Брайан находятся в зале, туда приходят и все остальные комики. Я как Си Эм Панк в комедии – знаю, что мне нечего делать на афишах со всеми этими парнями», – признавался Шауб.

Брендан Шауб Фото: Getty Images

Экс-боец понимал, что он выступает не в обычном клубе, а в сакральном месте, где начались карьеры таких легенд, как Крис Рок, Сэм Кинисон и даже Джо Роган. Главный вопрос перед выступлением – справится ли Шауб перед большой аудиторией без Каллена, с которым они выступали в клубах с подкастом. Все прошло как минимум выше ожиданий Брендана.

«Я заставил толпу смеяться, и это главное, особенно когда ты усердно пытаешься написать шутки, которые люди спроецируют на себя. Для меня это был хоумран», – вспоминал Шауб, до UFC игравший в американский футбол.

Боец продолжил выступать в Comedy Store. Традиционно у него два выхода за вечер – в 19:00 и в 21:00, его выступление как хедлайнера длится около 45 минут. По оценке самого Брендана, за три года он провел на сцене 6 тысяч часов. Его небольшое выступление стоит 6 тысяч долларов, крупный концерт на выходных – 25-40 тысяч.

Брендан Шауб Фото: Getty Images

Карьера Шауба в юморе уже в разы успешнее, чем в ММА: за последний поединок с Брауном он заработал 32 тысячи, за победу над Кро Копом, когда был на пике, 90 тысяч. Сегодня эти деньги Брендан может поднять за месяц, а тогда приходилось не только распределять их на команду, но и растягивать до следующего боя.

Такой финансовый буст случился еще и благодаря контракту с Showtime – американский кабельный канал купил права на спешл Шауба, теперь эксклюзивно его можно посмотреть только на этой платформе. Русской озвучки у концерта нет, как и доступа к каналу Showtime на территории России. Но можно хотя бы поразиться декорациями – достаточно взглянуть на эти пафосные гигантские буквы, составляющие фамилию комика.

История успеха Брендана впечатляет далеко не всех. У любителей стендапа нашлось много причин для критики. Пользователь Reddit расписал все факты лжи в спешле Шауба, начиная с даты выхода фильма «Эйс Вентура» и заканчивая фактами из его спортивной биографии.

Поклонники юмора, не фанатеющие персонально от экс-бойца, смотрят на его выступления трезвее основного костяка зрителей. Его обвиняют в раздутом ЧСВ и самолюбовании: «Быстрый ресерч заставил меня задуматься, что он из тех парней, которые редактируют свою страничку в википедии. Ходят слухи, его брат управляет соцсетями и блокирует всех, кто говорит о нем что-то негативное».

Есть мнение, что Шаубу лучше сконцентрироваться на ведении подкастов. Спешл на Showtime пользователи разгромили: «Мне нравится этот парень из подкастов, но трудно поверить, что он шедеврален на сцене. Рубашка ужасная – наряд соответствует его недостойному отношению. Я не знаю бюджет, но похоже, что концерт сняли в 1997-м. Оцениваю спешл на 3,5 из 10. Это просто истории с хорошими отыгрышами на фоне хвастовства. Максимум семь шуток за выступление – доказательство, что Showtime нужно работать, а не платить маргинальному бойцу UFC миллионы по контракту».

Брендан Шауб Фото: Getty Images

Коллеги тоже не в восторге от Шауба. Да, он дружит с Роганом и Калленом, но комики попроще негодуют, что он добился успеха так легко, ворвавшись в юмор из спорта. На концерте в Тампе на разогреве у Брендана выступала девушка – ее освистали нетерпеливые фанаты. Комикесса отреагировала слишком резко: «Да пошли вы на *** [хрен]. Я занимаюсь этим девять лет, а Шауб начал только пару лет назад».

Бойца-комика хейтит и настоящая легенда в сфере приколов – канадский ветеран стендапа Норм Макдональд, отец жанра deadpan (когда комик рассказывает шутки на сцене с постным лицом – Eurosport). «Брендан Шауб все еще выступает в Comedy Store? Раньше мне нравилось проезжать мимо каждый вторник и видеть афишу с именем Шауба. Так я знал, чего точно не буду делать по вторникам», – шутил Норм.

Но Шауб уверен, что все делает правильно: «Луи Си Кей сказал: «Эй, ты должен бомбить тысячу или 10 тысяч раз, чтобы стать комиком». Это не мой путь, чувак. Многие комики такие: «Ой, я сплю на диванах по дороге на открытые микрофоны». Я понимаю, у меня была та же самая тема в футболе, боях, а теперь я прохожу через комедию, где меня бросают в самую глубину».

У Брендана есть точка Б, к которой он хочет прийти благодаря стендапу: «Лейт-найт-шоу Saturday Night Live было моей целью с детства. Я хочу стать таким известным, чтобы меня позвали вести SNL. Это мой чемпионский пояс в тяжелом весе, мой приз MVP Супербоула».

Желание и медийное влияние у Шауба уже есть, поэтому не стоит удивляться, если его пригласят на шоу. Но что он будет делать дальше, учитывая, как непредсказуемо развивается его карьера? Брендан уже был профессиональным бойцом, игроком в американский футбол и комиком – перед ним еще много не опробованных сфер, где можно найти себя, новых фанатов и хейтеров. За карьеру в UFC Шауб заработал 332 тысячи долларов, сейчас его состояние оценивается в 2 млн – с таким ростом комик точно может позволить себе заняться абсолютно любым делом.

