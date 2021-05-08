Бывший претендент на пояс UFC в полутяжелом весе американец Энтони Джонсон вернулся в MMA после четырехлетнего простоя и успешно дебютировал в Bellator.

На турнире в Анкасвилле (США) в ночь на 8 мая 37-летний Джонсон расправился с бразильцем Хосе Аугусто Азеведо Барросом. В начале второго раунда он нокаутировал соперника ударом справа и вышел в полуфинал Гран-при Bellator, где сразится российским обладателем титула Вадимом Немковым.

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В главном бою американец Серджио Петтис одолел соотечественника Хана Арчулету единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46) и забрал пояс в легчайшем весе.

Обновленная статистика Джонсона – 23 победы и шесть поражений.

У Немкова – 13 побед и два поражения.

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