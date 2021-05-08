Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор оставил оскорбительную запись в твиттере в адрес экс-чемпиона промоушна в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Ирландец ответил на твит пользователя, который обвинил Макгрегора в использовании запрещенных приемов в поединке с Хабибом. «Вы ударили упавшего соперника коленом в голову. Как минимум трижды хватались за октагон. Держали его за шорты», – написал подписчик Конору.
«Я не держал его за шорты! Я пихал пальцами его гомофобную задницу. И вы только посмотрите на это счастливое лицо. Он любит, когда в его заднице торчит палец», – ответил ирландец, после чего удалил твит.
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- Бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоялся в октябре 2018 года.
- Россиянин победил удушающим приемом в четвертом раунде.
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