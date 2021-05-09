В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Vegas 26, главным поединком которого стала встреча соперниц из женского минимального дивизиона, Марины Родригес и Мишель Уотерсон.

Поединок закончился победой Родригес единогласным решением судей – 48-47, 49-46, 49-46. Бразильская спортсменка выиграла второй поединок подряд, ее оппонентка проиграла три из четырех последних боев.

В соглавном событии вечера ветеран UFC Дональд Серроне бился с Алексом Мороно. Серроне проиграл нокаутом в конце первого раунда – 38-летний боец потерпел пятое поражение в последних шести боях. При этом шестой поединок завершился не победой, а ничьей. Позже статус поединка поменяли на «Не состоявшийся», так как соперник Серроне Нико Прайс сдал положительный тест на марихуану. После поражения от Мороно 38-летнему ветерану грозит увольнение из промоушна.

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Возвращение Грегора Гиллеспи после полуторагодового застоя стало победным. 34-летний джитсер забил в партере Карлоса Диего Феррейру во втором раунде. В ноябре 2019-го Гиллеспи был отправлен в глухой нокаут Кевином Ли. Феррейра проиграл второй раз подряд.

Самый быстрый поединок состоялся в прелимах: Карлстон Харрис победил Кристиана Агилеру удушающим приемом в середине первого раунда. Судья остановил поединок, когда понял, что Агилера потерял сознание.

А возможный соперник Хамзата Чимаева Нил Мэгни одолел Джеффа Нила единогласным решением судей.

Все результаты турнира UFC Vegas 26

Марина Родригес – Мишель Уотерсон – единогласное решение (48-47, 49-46, 49-46);

– Мишель Уотерсон – единогласное решение (48-47, 49-46, 49-46); Алекс Мороно – Дональд Серроне – технический нокаут (1-й раунд, 4:40);

– Дональд Серроне – технический нокаут (1-й раунд, 4:40); Нил Мэгни – Джефф Нил – единогласное решение (29-28, 29-28, 30-27);

– Джефф Нил – единогласное решение (29-28, 29-28, 30-27); Маркус Рожериу Де Лима – Морис Грин – единогласное решение (30-26, 30-26, 30-27);

– Морис Грин – единогласное решение (30-26, 30-26, 30-27); Грегор Гиллеспи – Карлос Диего Феррейра – технический нокаут (2-й раунд, 4:51);

– Карлос Диего Феррейра – технический нокаут (2-й раунд, 4:51); Фил Хоус – Кайл Дакас – единогласное решение (30-26, 30-26, 29-27);

– Кайл Дакас – единогласное решение (30-26, 30-26, 29-27); Майкл Тризано – Людовит Кляйн – единогласное решение (29-28, 29-28, 30-27);

– Людовит Кляйн – единогласное решение (29-28, 29-28, 30-27); Юн Ёнг Парк – Тафон Нчукви – решение большинства судей (30-25, 29-26, 28-28);

– Тафон Нчукви – решение большинства судей (30-25, 29-26, 28-28); Карлстон Харрис – Кристиан Агилера – удушающий прием (1-й раунд, 2:52).

В следущем турнире UFC 262 состоится титульный бой в легком весе – Чарльз Оливейра встретится с Майклом Чендлером.

В соглавном поединке Тони Фергюсон побьется с Бенеилом Дариушем.

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