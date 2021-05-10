Опубликовано 10/05/2021 в 04:24 GMT

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор признался, что ведет переговоры о покупке шотландского «Селтика». Ранее ирландец заявлял, что хочет приобрести «Манчестер Юнайтед».

«Честно говоря, сейчас зашел разговор о «Селтике». О том, чтобы приобрести акции у Дермота Десмонда. Я определенно заинтересован в том, чтобы рано или поздно обзавестись спортивной командой! И «Селтик», и «Манчестер Юнайтед» – команды, которые мне нравятся. Но я открыт. Чувствую, что могу сделать большие дела для клуба», – написал Макгрегор в твиттере

Летом Конор подерется с Дастином Порье. Бой пройдет 10 июля на турнире UFC 264.

Бойцы встретятся в третий раз: в сентябре 2014-го победил Конор, а в январе 2021-го – Порье.

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