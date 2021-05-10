Легендарный американский боксер Флойд Мэйуэзер планирует провести реванш с Конором Макгрегором. Об этом рассказал источник, приближенный к спортсмену.
«После боя с Логаном Полом Флойд очень хочет победить его брата Джейка. В следующем году он надеется сразиться с Конором Макгрегором», – приводит слова источника The Sun.
- Первый боксерский поединок Флойда Мэйуэзера и Конора Макгрегора состоялся 26 августа 2017 года и завершился победой Флойда техническим нокаутом в 10-м раунде.
- Следующий бой Мэйуэзер проведет 6 июня против Логана Пола. Макгрегор 11 июля подерется с Дастином Порье.
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