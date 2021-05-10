В марте Хабиб Нурмагомедов пришел на шоу UFC и рассказал о финальном разговоре с Дэйной Уайтом. «Когда я уже дал понять, что точно не буду драться, он прямо из комнаты позвонил кому-то и сказал: «Теперь бой Чендлер – Оливейра официальный». После выхода из комнаты я чувствовал легкую грусть, потому что теперь мой титул вакантный и потому что я очень люблю соперничать», – признавался Орел. Впрочем, вряд ли он приуныл надолго: пояс Хабиба унаследует не переоцененный Конор и не болтливый Тони, а кто-то из крайне приятных ребят. Парадокс ближайшего титульника заключается именно в том, что нейтральному зрителю объективно сложно выбрать, за кого болеть.

35-летний Майкл Чендлер стал чемпионом Bellator, а потом проиграл три боя подряд и впал в жесточайшую депрессию: ему казалось, что его либо уволят, либо снова отправят драться за 200 баксов. К счастью, Майкл не сдался – наоборот, он дважды возвращал, а затем дважды терял титул. У американца реально богатая и насыщенная карьера, но проблема в том, что она прошла только в Bellator.

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Чендлер сам говорил, что иногда он гулял с бойцами-корешами из других промоушнов (даже из UFC), но их узнавали на улице, а его – нет. Даже когда Майкл был чемпионом, ему приходилось фотографировать фанатов со своими друзьями, ведь обычные зрители ММА не знали, что этот крепыш тоже в порядке.

Величие Чэндлера – в его несгибаемости и профессионализме: он практически не употребляет алкоголь, следит за процентом жира (не больше 10%) и круглый год ходит с роскошным прессом. Характерно, что у Майкла нет и не было по-настоящему серьезных травм. Сам боец связывает это с тем, что у него от природы прочные кости, плюс он с юности занимался в спортзале и оброс феноменальным мышечным корсетом. Тот же Фергюсон всего на пару лет старше Чендлера, но у Тони куча железа в теле и множество серьезнейших повреждений – вероятно, он не так помешан на тренировках.

Несмотря на чудовищно сильный удар и общую брутальность, Майкл Чендлер никогда не дрался в подворотнях и остается предельно добродушным в жизни. Даже когда он наконец подписал контракт с UFC, вместо фразы в духе «Я приду и порву тут всех!» прозвучала благодарность Дэйне Уайту за то, что тот капитально развил всю индустрию. Так что Чендлер прекрасен как в октагоне, так и у микрофона.

Майкл Чендлер Фото: Getty Images

Путь Чарльза Оливейры тоже достоин максимального респекта. До 2018 года он был классическим джорнименом, который чередовал победы с поражениями и балансировал на грани увольнения из промоушна. Потом Чарльз внезапно начал всех гасить (за последние три года у него три выступления вечера), но соперникам не хватало статусности. Реальная слава пришла к Оливейре в 2020-м: бразилец сначала набросил гильотину на Кевина Ли, а потом вышел на Эль Кукуя.

Казалось, Чарльз – оптимальная добыча для Тони, которому надо было закрыть поражение от Гэтжи, но Оливейра почти довел Фергюсона до сдачи и выиграл единогласным решением. Тут и обнаружилось, что этот андердог накопил уже восемь побед подряд. Правда, перешедший в категорию экспертов Хабиб до сих пор не очень рейтингует Чарльза (ставит его ниже Махачева), но Оливейра однозначно заслужил свой титульник – тут нет никаких вопросов.

Бразилец рассказал, что когда UFC одобрил бой с Чендлером, он находился там, где не ловит связь. Звонки проходили, но ничего не было слышно – пришлось перемещаться в другую локацию. Там Оливейра узнал, что будет биться за пояс, и расплакался, ведь мечтал об этом всю жизнь. Отец, который находился с Чарльзом в машине, тоже пустил слезу: еще пару лет назад его сыну вообще не светил титульник, а сейчас он может стать лучшим легковесом главного промоушна в мире.

За кого болеть и кто фаворит?

У Чендлера всего один бой в UFC – в начале года он уничтожил Дэна Хукера и крутанул эффектнейшее сальто прямо с ограждения. За этот трюк Майклу прилетело от Уайта («Когда-нибудь он переломает ноги»), но в целом Дэйна назвал дебют американца лучшим в истории промоушна. Нокаут случился еще в первом раунде, поэтому Оливейра характеризует Чендлера как типичного ударника, который сначала выкладывается, а потом подыхает. Это не совсем справедливо (у Майкла нормальное кардио), но глупо отрицать, что Чендлер опаснее всего как раз после стартового гонга.

Оливейра – боец другого формата: он делает упор на борьбу и может бесконечно работать в партере. Бразилец контролировал несчастного Фергюсона около 11 минут – соответственно, если Чарльз выдержит штурм Чендлера в первых раундах, то может забрать бой за счет БЖЖ.

Учитывая, что между парнями нет конфликта, а их трешток скучнее, чем бои Бена Аскрена, выбирать фаворита надо по стилистическим предпочтениям. Любите зрелищных ударников, которые идут all-in? Топите за Чендлера. Уважаете борьбу и крутейшие приемы? Тогда надо болеть за Оливейру. Букмекеры считают фаворитом именно Чарльза, но кажется, что Майкл недооценен – один донесенный удар может моментально принести престижнейший пояс.

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