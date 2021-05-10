Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал беспорядки в Восточном Иерусалиме.

Столкновения между израильскими полицейскими и палестинцами продолжаются уже несколько дней. Беспорядки начались после решения суда о выселении нескольких палестинских семей из домов в восточной части Иерусалима.

«Священный Коран 85:8. Они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха Могущественного, Достохвального», – написал Хабиб и выложил видео с последствиями столкновений. Также он оставил хэштег «Молюсь за Палестину».

Смешанные боевые искусства Сен-Пьер заявил, что бой с Хабибом не состоялся из-за UFC 05/05/2021 В 10:35

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после поединка с Джастином Гэтжи. Он сказал, что сделал это ради матери.

Хабиб не проиграл ни одного боя за карьеру, его рекорд – 29-0.

Лига чемпионов УЕФА «Отличная работа, брат». Хабиб поздравил Бензема 28/04/2021 В 17:14