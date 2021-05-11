Английский боец UFC в полусреднем весе Дэн Харди не может разорвать контракт с промоушном. 38-летний спортсмен закончил работу в UFC как комментатор, а теперь хочет избавиться от обязательств как боец.

«Я попросил двух разных людей освободить меня от UFC – это единственное, что произошло. Потому что, очевидно, когда один контракт подходит к концу, для меня будет иметь смысл разорвать и контракт на бой. Так что в настоящее время я пытаюсь получить освобождение от UFC, чтобы начать поиски в других местах. У меня есть несколько идей и несколько вариантов, которые я хотел бы рассмотреть. Возможно, мне придется нанять Джошуа Фабиа, чтобы привлечь внимание», – приводит слова Харди BJ Penn со ссылкой на Submission Radio.

Последний поединок Дэн Харди провел почти девять лет назад: в сентябре 2012 он победил Амира Садоллу.

Джошуа Фабиа – тренер бойца Диего Санчеса, который недавно обвинил Дэйну Уайта в половых связях с девушками-бойцами.

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