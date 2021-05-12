Американский боец UFC в легком весе Тони Фергюсон объяснил, почему не считает шутки Хабиба Нурмагомедова смешными.
«Не считаю его забавным, а его шутки смешными. У него были и фокусы, когда он платил бездомному за отжимания. Это отвратительно, я не представляю себя, устраивающего такие шутки. У меня нет к нему больших симпатий, но я уважаю его как оппонента. Если встречу его – пожму руку. И мы вместе поотжимаемся – он должен мне 20 отжиманий», – приводит слова Фергюсона «Спорт-Экспресс».
- Поединок Фергюсона и Нурмагомедова по разным причинам отменялся пять раз.
- Американец проведет следующий поединок 16 мая против Бенеила Дариуша на UFC 262.
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