Президент Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире инстаграма назвал Хабиба Нурмагомедова проектом UFC и заявил, что готов заплатить бывшему чемпиону любой гонорар за поединок против бойца из клуба «Ахмат».

«Хамзат очень интересен для UFC, он неординарный спортсмен, который готов выступить в любом весе и в любой категории. Я уверен, что Хамзат заберет этот пояс. А тем, спортсменам, которые взяли пояс и ушли непобежденными, мы желаем удачи. Я знаю, что Хабиб – это проект UFC. Конечно, в этой организации он всех порвал, но я готов дать ему любой гонорар, если он выступит в клубе «Ахмат» и одержит победу над нашим бойцом», – цитирует слова Кадырова в прямом эфире «Грозный информ».

Хамзат Чимаев оставил сообщение во время прямого эфира Кадырова. «Мы и его порвем, если он захочет», – написал боец UFC.

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Нурмагомедов завершил карьеру в марте 2021 года.

Чимаев провел в UFC три поединка и все выиграл досрочно. В данный момент он проходит реабилитацию в Чечне после того, как тяжело перенес коронавирус.

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