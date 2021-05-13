M-1 Global переживает худшие времена в истории: деятельность организации приостановлена, а сильнейшие бойцы разбежались по другим промоушнам. Когда-то проект Вадима Финкельштейна по праву считался топовейшей организацией в России и одной из лучших в мире. Здесь бились Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Александр Волков и другие легенды – чтобы перечислить всех, нужно заводить отдельную таблицу в Excel. M-1 удивлял не только афишами, но и нестандартными решениями – никто ранее не додумался выпускать в клетку (в промоушне Финкельштейна она называется рейдж) рыцарей в доспехах.

«Идея родилась спонтанно и принадлежит больше моему сыну. Он смотрел рыцарские турниры, и я увидел много схожести с ММА. Это такой же бой, но немного другая техника: там тоже и броски, и удары, только дают обмундирование. Сын говорит: «А почему бы не сделать?» Я подумал: действительно, можно попробовать. Но не как там, 10 на 10, а один на один», – сказал Финкельштейн в интервью Eurosport.

Первый рыцарский поединок состоялся в августе 2014-го в рамках турнира M-1 Challenge 50 и служил развлекательным элементом между прелимами и мейнкардом. Бои так впечатлили зрителей, что в руководстве решили развить идею.

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«Я взял специалиста – работал с Артемием Гершвальдом, одним из лучших в историческом фехтовании. Он занимался этим всю жизнь и подбирал мне ребят. В ММА работают матчмейкеры, которые отсматривают бойцов, подбирают пары. Гершвальд и был таким человеком. Мы делали по одному поединку – выбирали лучшего из России, Украины, других стран, где это развито. Зрителям нравилось», – вспоминает Финкельштейн.

В боях использовалось дополнительное снаряжение – меч, щит и доспехи – поэтому правила смешанных единоборств для таких соревнований и объединили с правилами исторического фехтования. Запрещены удары головой и сабмишны, нельзя бить по позвоночнику, задней части шеи, ступням и щиколоткам. Мечи перед поединком необходимо затупить, колющие удары оружием наносить также нельзя. После успеха первого выставочного боя в M-1 Global придумали бренд M-1 Medieval (средневековье – англ.).

M-1 Medieval Фото: From Official Website

«Мы назвали поединки M-1 Medieval, но отдельные турниры не делали – это было в рамках M-1 Challenge. Бои обслуживали судьи, которые работают на поединках по историческому фехтованию. Потом наши обучились и тоже стали участвовать. Но в основном это были профессиональные судьи», – рассказывает глава промоушна.

Новый проект выглядел прорывом с точки зрения шоу. Особенно здорово рыцарские зарубы заходили благодаря популярности в тот момент сериала с атрибутами средневековья. Организаторы называли новинку «Игрой престолов» в реальной жизни. Финкельштейн признается, что специально под сериал никто не подгадывал, но момент вышел идеальным. Бои здорово впечатлили зарубежные медиа – о новом проекте M-1 Global рассказали ESPN, Washington Post, Fox Sports и другие сайты. Самое резонансное видео на канале M-1 Global собрало 13 млн просмотров, второе по популярности – 6,9 млн. Для сравнения, видео поединка Хабиба в М-1 набрало 5,7 млн.

«Я считал, что это отличная тема, и она имеет право на отдельную жизнь. Люди смотрели на поединки с открытым ртом. Кто-то удивлялся, кто-то не одобрял, но большинству все-таки нравилось. Об этом написали иностранные медиа – они у нас даже права просили на показ», – гордится Финкельштейн.

M-1 – не новаторы в рыцарских битвах. В России парой лет раньше появилась организация World Medieval Fighting Championship. В WMFC бились и в формате дуэлей, и стенка на стенку. Но в этой организации сражались скорее любители исторических реконструкций, а М-1 подключали даже бойцов MMA. Прониклись новым видом спорта ингушские спортсмены, которые дрались на турнирах серии «Битва в горах».

«На турнирах в Ингушетии мы частенько предлагали подраться в рыцарских турнирах бойцам. Тогда это очень понравилось Юнус-Беку Баматгиреевичу Евкурову (бывший глава республики – Eurosport). На каждом мероприятии мы делали один-два таких боя. Он предложил обучать ребят историческому фехтованию, чтобы за спортсменов стыдно не было. Всегда участвовал какой-нибудь ингушский парень», – вспоминает Финкельштейн.

Глава М-1 был одним из учредителей петербургской «Тинькофф Арены», которая изначально называлась именем промоушна. И архитектура, и дизайн строения напоминают о ее недавнем прошлом. «У меня и арена сделана эллипсом, как гладиаторская. На стенах отражены 24 или 25 фигур рыцарей из всех эпох – упор на мечи и щиты. Они нарисованы подобно тем, что были раньше в России, Ингушетии, Китае. Приглашали художников, целую энциклопедию нанесли».

Одна звезда на M-1 Medieval уже выступала: легенда исторического фехтования Сергей Уколов бьется с 1999 года, провел более 600 поединков, стал многократным чемпионом России и мира и основал собственный клуб «Байард». Но широкой аудитории это имя ни о чем не говорит, а потому гонорары в М-1 у гладиаторов были совсем мизерными.

«Спортсмены зарабатывали, но небольшие деньги. Бойцы ММА в 1997 году тоже получали – 200-300 долларов. Сейчас гонорары немножко другие. Ни один промоутер не будет платить 10 тысяч долларов, если можно за 300 взять. Конечно, рыцари были ближе к 200 долларам, чем к 10 тысячам. Не помню, сколько именно, но это недорогие ребята. Потому и для бойцов получалось недешевое удовольствие: обмундирование на заказ делается. Шлемы, подкладки, щиты и мечи – это все у них свое», – подсчитал Финкельштейн.

Зарубежные медиа писали о переговорах M-1 и UFC по поводу внедрения рыцарских поединков в карды турниров Дэйны Уайта. Президент петербургской организации об этом ничего не слышал, но бойцам UFC такое развлечение понравилось. Когда Мише Циркунову и Элиасу Теодору показали пару схваток, спортсмены остались под впечатлением.

«Навыки здесь встречаются с характером. Это безумно. Полагаю, борьба и дзюдо играют тут серьезную роль. Как они проходят с этим всем аэропорт?», – сказал Циркунов. «Использовать тупые мечи – классная идея. Я хочу попробовать это. Чем больше смотрю, тем больше хочется», – отметил Теодору.

«Будем планировать возвращение M-1, когда все закончится. А просто делать бои лишь бы делать, как наши партнеры и коллеги, – нам этого не надо, потому что у нас другой уровень. Классных бойцов я не могу привезти сейчас, а просто делать, чтобы не забыли, не имеет смысла», – уверен Финкельштейн.

Промоутер не исключает, что с M-1 вернутся и рыцарские турниры. Пока в будущем как у рыцарских боев, так и у всего промоушна М-1 по-прежнему нет конкретики. Организация еще может вернуться, но вряд ли в ближайшее время. По крайней мере, точно не при закрытых границах.

Финкельштейн считает, что рыцарские поединки достойны отдельных турниров, но главное – повышать уровень бойцов и делать из них звезд того же уровня, что Хабиб, Федор и Шлеменко в ММА. Он уверен, что в рыцарских турнирах такое тоже возможно.

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