Президент промоушна M-1 Global Вадим Финкельштейн в интервью Eurosport.ru рассказал, что организация возобновит проведение турниров, когда откроют международные границы.

«Будем планировать возвращение M-1, когда все закончится. А просто делать бои лишь бы делать, как наши партнеры и коллеги, – нам этого не надо, потому что у нас другой уровень. Классных бойцов я не могу привезти сейчас, а просто делать, чтобы не забыли, не имеет смысла», – сказал Финкельштейн.

В 2020 году M-1 Global провел три турнира – один в США и два в России.

Промоушн основан в 1997 году в Петербурге.

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