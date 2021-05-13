Президент промоушна M-1 Global Вадим Финкельштейн в интервью Eurosport.ru рассказал, что организация возобновит проведение турниров, когда откроют международные границы.
«Будем планировать возвращение M-1, когда все закончится. А просто делать бои лишь бы делать, как наши партнеры и коллеги, – нам этого не надо, потому что у нас другой уровень. Классных бойцов я не могу привезти сейчас, а просто делать, чтобы не забыли, не имеет смысла», – сказал Финкельштейн.
- В 2020 году M-1 Global провел три турнира – один в США и два в России.
- Промоушн основан в 1997 году в Петербурге.
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