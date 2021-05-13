Бывший российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил удар шведского нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.
39-летний Ибра показал, как выполняет удар ногой с разворота, и подписал: «Ниндзя».
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- Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. Его статистика – 29-0.
- Ибрагимович на сезон продлил контракт с «Миланом».
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