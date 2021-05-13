Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Сосновский, выступавший в UFC, получил тюремный срок в восемь лет и шесть месяцев за похищение человека.

Преступление было совершено в Москве в октябре 2019 года – Сосновский с подельниками похитили бизнесмена, увезли в офис и угрожали убийством, требуя вернуть долг в размере 400 тысяч рублей. Мужчина сбежал и написал заявление в полицию.

«Суд приговорил Маматкулова к девяти годам и шести месяцам лишения свободы, Сосновского и Гладкова – к восьми годам и шести месяцам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Козлову и Салахотдинову суд назначил четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сообщила в комментарии ТАСС пресс-секретарь пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова.

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Статистика 31-летнего Сосновского – 11 побед и ни одного поражения.

Единственый бой в UFC он провел в марте 2018 года – это был его последний поединок.

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