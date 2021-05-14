Тони Фергюсон проиграл два боя подряд и рискует за год превратиться из суперзвезды UFC в претендента на увольнение. Эль Кукуя избил Джастин Гэтжи, а затем полностью превзошел в грэпплинге Чарльз Оливейра и доказал, что с Хабибом американцу ловить было бы нечего. Новый соперник – нераскрученный Бенеил Дариуш, который уже несколько лет подбирается к топам.

Как и Тони, Дариуш – высококлассный джитсер, но шансы Фергюсона после поражения от обладателя черного пояса по БЖЖ Оливейры выглядят не очень. Букмекеры считают фаворитом Бенеила – Тони идет аутсайдером лишь третий раз в карьере. Раньше в американца не верили только перед поединками с Рафаэлем дос Аньосом и Хабибом.

Тони Фергюсон и Бенеил Дариуш Фото: Getty Images

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У Дариуша американское гражданство, но запутанное происхождение. Боец родился в Иране, а в октагон раньше выходил с флагом древнего государства Ассирия – оно прекратило существование за 600 лет до нашей эры. И хотя у Бенеила уже виднеется седина, он не настолько стар – ему 32, а его родословная состоит из ассирийцев. Спортсмен выносил двойной флаг с США на обратной стороне – дань уважения стране, в которой он рос.

Позже регламент UFC запретил демонстрировать символику непризнанных стран перед выходом в октагон, но Дариуш самоидентифицируется при любой возможности: ему разрешили фотографироваться с флагом на медиа дне и после поединка в клетке. В UFC даже позволили спортсмену полноценно представлять Ассирию в промоушне – напротив его фамилии во всех графиках отображается флаг этого государства.

Бенеил Дариуш Фото: Getty Images

С Ираном у Дариуша не так много общего. Национальная религия республики – ислам, но Бенеил христианин, что также объясняется его происхождением. «Это мусульманская страна. У меня нет никакого неуважения к братьям-мусульманам, но у нас разная вера. Мы совсем по-разному воспринимаем Иисуса», – говорил боец.

Дариуш – глубоко верующий спортсмен. После завершения карьеры он настроен стать миссионером, а начать планирует с Гаити, где уже бывал и помогал местным жителям. В 2020-м он открыл в островном государстве детский дом – вероятно, на деньги от выступления вечера на UFC 248, когда нокаутировал Драккара Клозе.

«Это была моя вторая поездка на Гаити. Мы занимаемся миссионерской работой, но по большей части просто помогаем с мелочами – едой и медикаментами. Привозим много медицинского оборудования. Есть села, в которых нет врачей. Мы стараемся помочь чем можем. Приятно, когда люди искренне счастливы видеть тебя здесь. Это прекрасное чувство», – воодушевленно объяснял Дариуш.

Первые девять лет жизни Бенеил проработал на семейной ферме в маленьком иранском городе Гол Таппех. Когда ему было четыре года, отец переехал в Калифорнию, чтобы обосноваться в США и через пять лет перевезти всю семью. Родители Дариуша мечтали о лучшем для будущего бойца и надеялись, что в Америке он и его сестра выучатся на врачей.

В колледже Бенеил играл в футбол – видимо, обязывало название родного городка. Ближе к концу учебы он занялся борьбой, а позже – бразильским джиу-джитсу. Ассириец сразу влюбился в БЖЖ, главная идея которого – доминирование. Бенеил взял концепт за основу и выиграл три чемпионата мира по ноу-ги (джиу-джитсу без кимоно).

«Начал заниматься, потому что многие говорили, что в колледже я растолстел. Ежедневно ходил на тренировки, при этом учился в школе и работал в Baskin Robbins. Я заметил, что планирую все вокруг занятий по джиу-джитсу, потому что кайфую от них», – вспомнил Бенеил.

Работа Дариуша действительно на нем сказалась – он не только продавал мороженое, но и активно поглощал. У ассирийца появились мешки под глазами, а после ухода с работы он располнел еще сильнее. Дариуш бросил колледж и налег на тренировки по БЖЖ. Родители нервничали, потому что сын не зарабатывает, но тут тренер предложил сразиться в ММА.

Первый же поединок в смешанных единоборствах ассириец провел в профессионалах, хотя в тот момент ни разу не бился в стойке. Бенеил утянул соперника вниз и победил раздельным решением судей, но до сих пор стыдится того боя – у него сохранилась запись, но выкладывать на ютьюб откровенно слабое выступление Дариуш не хочет.

С тех пор ассирийский боец заметно прокачался в ударной технике. Он часто выигрывает нокаутами, а Скотта Хольцмана уронил мощным бэкфистом. Возможно, базовый грэпплер и не нанес бы такого удара, но он в прямом смысле выполнил его на заказ: попросил сын одного из друзей. «Эй, попробуй нокаутировать его бэкфистом с вращением. Недавно играл тобой в видеоигре, и этот удар у тебя хорошо получается», – написал парень в директ Бенеилу.

В UFC ассириец бьется больше семи лет – в промоушн попал благодаря вездесущему Али Абдель-Азизу. Однажды Дариуш уже приблизился к элите, но после достойной серии из пяти побед проиграл три поединка в шести встречах и еще один свел лишь вничью. К схватке с Тони Бенеил подходит с шестью победами кряду – спортсмен достиг внушительной серии, оборвав чужую. В прошлом бое он одолел Карлоса Диего Феррейру – до Дариуша бразилец также выигрывал в шести схватках подряд. Ассириец частенько портит жизнь оппонентам: он уже сорвал серию из пяти побед Джеймсу Вику и из четырех – Майклу Джонсону.

Дариуш и Тони дерутся в со-главном поединке перед титульником Оливейры и Чендлера, но на месте бразильца вполне мог оказаться Бенеил. В октябре 2020-го у ассирийца и Чарльза бой сорвался – Оливейра снялся по личным причинам, а потом забыл про Дариуша и вызвал Фергюсона. Неизвестно, как сильно забустилась бы карьера Бенеила, будь бразилец чуть честнее. Абдель-Азиз пророчит, что Дариуш переедет Фергюсона – египтянин всегда здорово продвигал своих клиентов, но в данном случае исключать такого развития событий точно не стоит.

Тони Фергюсон и Бенеил Дариуш Фото: Getty Images

Чтобы снести мотивированного ассирийца, Тони мало одних летящих локтей. В прошлом поединке мы увидели, что грэпплинг Фергюсона страдает. Пусть он и вылез из мертвого армбара Оливейры, прежний Эль Кукуй туда не попал бы. Вполне вероятно, что большая часть схватки пройдет в стойке – вряд ли американец испугается предыдущих лаки-панчей соперника. У Дариуша точно не получился измотать Фергюсона, как это сделал Гэтжи, но выиграть решением в стиле Оливейры – вполне. Достаточно перевести поединок на канвас – там разгоряченному, но явно сдавшему Тони будет неудобно рассекать воздух локтями.

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