Российский боец UFC Ислам Махачев жестко высказался о соперниках по легкой весовой категории, которые отказались с ним драться.

«Топ-10 легкого веса на данный момент – кучка мерзких стариков. Ни один не принял предложенного боя. Независимо от этого я продолжу идти вперед и скоро заберу пояс – с этими клоунами или без них Увидимся 17 июля», – написал 29-летний Махачев.

Смешанные боевые искусства Экс-боец UFC из России сел на 8,5 лет за похищение человека 21 ЧАС НАЗАД

В топ-10 легкого дивизиона UFC входят Дастин Порье, Джастин Гэтжи, Чарльз Оливейра, Майк Чендлер, Тони Фергюсон, Конор Макгрегор, Рафаэль дос Аньос, Дэн Хукер, Бенэил Дариуш и Пол Фелдер. Чемпионский пояс вакантен после ухода Хабиба Нурмагомедова.

17 июля Махачев выйдет на бой против бразильца Тиаго Мозеса.

Его статистика в MMA – 19 побед и одно поражение.

Смешанные боевые искусства Глава M-1: «Делать бои лишь бы делать, как коллеги, нам не надо» ВЧЕРА В 07:04