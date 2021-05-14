Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отпраздновал попадание на первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Журнал Forbes составил рейтинг и поставил на лидирующую позицию 32-летнего бойца смешанного стиля. По данным издания, с 1 мая 2020-го по 1 мая 2021-го Макгрегор заработал 180 миллионов долларов. Он опередил по заработкам футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Макгрегор отметил это как победу и, похоже, испек торт в виде журнала Forbes с собственным изображением на обложке. «Детка, мы сделали это! Спасибо, Forbes, за признание меня в качестве антрепренера. Это было мечтой – возглавить рейтинг с кучей успешных спортсменов. Только вперед и только вверх!» – написал Конор в инстаграме.

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К фотографиям в соцсети ирландец добавил выставленные бутылки с личным брендом виски Proper No. Twelve. От продажи доли в алкогольном бизнесе Макгрегор получил 150 миллионов долларов – большую часть от заработанных 180 миллионов.

Конор готовится ко второму реваншу с Дастином Порье на турнире UFC 264. Ивент пройдет на стадионе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе в ночь с 10 на 11 июля по московскому времени.

В редакции Forbes отметили, что Макгрегор стал третьим атлетом, который заработал больше 70 млн долларов вне спорта. Двумя другими были теннисист Роджер Федерер и гольфист Тайгер Вудс.

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