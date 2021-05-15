UFC увеличит бонусы бойцам впервые за восемь лет. Руководство промоушна сделает это на турнире UFC 262 после публичного выступления Тони Фергюсона.

«Я хочу спросить тебя, Дэйна, раз мы снова здесь, можем ли мы получить больший бонус на этот раз? В более крупном бою? Можем ли мы его получить? Можете ли вы его достать? Дайте нам его», – сказал Тони на пресс-конференции.

Просьба Фергюсона услышана – бонусы за лучший бой и за выступление вечера увеличат с 50 до 75 тысяч долларов, сообщает MMA Fighting со ссылкой на собственные источники.

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Фергюсон 16 мая подерется с Бенеилом Дариушем в соглавном поединке турнира UFC 262.

Мейн-ивентом станет титульный бой Чарльза Оливейры и Майкла Чендлера за пояс в легком весе.

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