Чарльз Оливейра – новый чемпион UFC, и в данный момент нет ничего логичнее. Бразилец не проигрывает уже три года – такой мощной серии нет ни у кого в легком дивизионе. Оливейра изначально шел фаворитом у букмекеров, но многие болельщики отдавали предпочтение Чендлеру – экс-чемп Bellator не проигрывал сабмишнами и обладает мощным ударом. Но иногда все гораздо проще: победа Чендлера была бы просто несправедливой. Американец вышел на титульный бой после эффектной победы над средним Дэном Хукером – вот и весь его путь в промоушне Дэйны Уайта. Оливейра рубится в UFC больше 10 лет, и первые семь бразилец не выглядел как потенциальный чемпион: перед серией из девяти побед его рекорд в организации составлял 10-8.

Чарльз начал поединок с шикарного лоукика, который сбил соперника с ног. Бразилец здорово провел первые пару минут в партере, но затем бойцы вернулись в стойку, и Чендлер почти стал чемпионом, накормив Оливейру отборными панчами. Перед боем серьезным аргументом в пользу американца как раз был тот факт, что Оливейра – не самый стойкий к сильным ударам боец. Несколько раз он сдавался из-за боли: в шее в схватке с Холлоуэем, в печени – со Суонсоном.

Чарльз Оливейра Фото: Getty Images

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В этот раз бразилец выдержал все удары и дожил до сирены. Еще на стердаунах Чендлер выглядел будто чересчур настроенно и агрессивно, а в клетке эмоции Майкла казались совсем наигранными. Вероятно, после монструозного первого раунда, в котором двое из трех судей поставили ему 10-8, американец решил, что дело сделано, ведь он серьезно потряс Оливейру. Однако уже на самом старте у бразильца прошел точный апперкот. Чендлер свалился с ног, но тут же поднялся, а Оливейра продолжил сыпать удары, и судья остановил бой.

Бразилец победил Майкла его же оружием – мощными ударами. И все же сам Оливейра по-прежнему не готов к полноценной рубке в стойке. Вполне возможно, в нокаут упал бы он сам, если бы не попал тот апперкот. Следующим соперником Чарльза в любом случае будет сильный ударник – и Конор, и Порье, и Гэтжи в хорошей форме уложат спать любого (кроме Хабиба). Бразильцу придется поработать над стойкой – весь бой на канвасе с такими парнями провести не получится.

В соглавном поединке Бенеил Дариуш устроил полнейший декласс в джиу-джитсу Тони Фергюсону. Ассириец доминировал все три раунда и показал, что тоже стоит в очереди на титул. Поединок Дариуша и Оливейры уже срывался осенью 2020-го, и это случилось по вине Чарльза. Если оба выиграют следующие бои, вторая защита бразильца должна пройти против Бенеила, и он будет не менее опасен, чем Порье или Макгрегор.

Чарльз Оливейра Фото: Getty Images

Оливейра выглядит как лучшая замена Хабибу из возможных. Да, у бразильца уйма поражений, но они в прошлом, а сейчас он самый опасный джитсер мира в своем весе – не борец, но тоже невероятный гений партера, как и Нурмагомедов. И Оливейре стоит брать пример именно с Хабиба. Чтобы стать доминантным чемпионом, дагестанец развивался из боя в бой. В первых поединках над его ударкой откровенно смеялись, а к концу она стала мощным оружием, что сполна ощутил Гэтжи. Нельзя исключать, что следующим соперником Оливейры станет именно Джастин – ждать боя Конора и Порье еще долго.

С кем бы следующим ни бился новый чемпион, ориентироваться ему нужно именно на Хабиба, а лучше попроситься на сборы в зал AKA к Хавьеру Мендесу. Там умеют делать чемпионов, а тут уже готовый – нужно просто усовершенствовать.

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