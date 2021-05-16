В Хьюстоне состоялся турнир UFC 262, главным поединком в котором стала титульная встреча между легковесами Чарльзом Оливейрой и Майклом Чендлером. Бразилец шел на третьей строчке рейтинга и был фаворитом в бое с экс-чемпионом Bellator – схватка завершилась нокаутом во втором раунде.
Поединок развивался непредсказуемо: в начале первого раунда Оливейра доминировал в партере, но затем бойцы вернулись в стойку и Чендлер несколько раз отправил бразильца в нокдаун. Бой был близок к остановке, но Чарльз дотерпел до конца раунда, а в начале второго неожиданно сам нокаутировал американца и завоевал пояс, который раньше принадлежал Хабибу Нурмагомедову.
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В со-главном поединке вечера бывший временный чемпион UFC, Тони Фергюсон, встретился с ассирийцем Бенеилом Дариушем. Бойцы провели в клетке все три раунда, в течение которых доминировал Дариуш. Девятая строчка рейтинга легковесов здорово действовал в партере и выиграл седьмой поединок подряд. Фергюсон проиграл третий бой кряду.
Бенеил Дариуш и Тони Фергюсон
Фото: Getty Images
Жуткий нокаут также случился в мейнкарде: легенда UFC Эдсон Барбоза попал в висок Шейну Бургосу – американец попятился назад и свалился на канвас.
В прелимах сражалась Антонина Шевченко, старшая сестра чемпионки UFC Валентины. Девушка уступила Андреа Ли – американка провела представительнице Кыргызстана армбар.
Антонина Шевченко и Андреа Ли
Фото: Getty Images
Бонусы по 75 тысяч долларов за лучший бой вечера получили Шейн Бургос и Эдсон Барбоза. За выступление вечера – Чарльз Оливейра и Кристос Гиагос.
Все результаты турнира
- Чарльз Оливейра – Майкл Чендлер – технический нокаут (раунд 2, 0:19);
- Бенеил Дариуш – Тони Фергюсон – единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27);
- Рожерио Бонторин – Мэтт Шнелл – единогласное решение (30-27, 30-27, 29-28);
- Кэтлин Чукагян – Вивьен Араужо – единогласное решение (29-28, 29-28, 30-27);
- Эдсон Барбоза – Шейн Бургос – технический нокаут (раунд 3, 1:16);
- Андре Муниз – Жакаре Соуза – болевой прием армбар (раунд 1, 3:59);
- Ландо Ванната – Майк Гранди – раздельное решение (29-28, 27-30, 30-27);
- Джордан Райт – Джейми Пикетт – технический нокаут (раунд 1, 1:04);
- Андреа Ли – Антонина Шевченко – болевой приемом армбар (раунд 2, 4:52);
- Присцила Качоэйра – Джина Мазани – технический нокаут (раунд 2, 4:51);
- Такер Латц – Кевин Агилар – единогласное решение (30-27, 29-28, 29-28);
- Кристос Гиагос – Шон Сориан – удушающий прием Д'Арсе (раунд 2, 1:01).
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