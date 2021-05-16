Чуть больше года назад Фергюсон считался элитным бойцом и главным соперником Хабиба, а сейчас его воспринимают как трухлявого деда, который приближается к пинку от Дэйны Уайта.

Кукуй слил три боя подряд и выиграл лишь один из последних десяти раундов – это грустно и стыдно, но начать лучше с респектов. Во-первых, Тони постоянно рвется в октагон и никого не боится. Во-вторых, в отличие от совсем поплывшего Ковбоя, Кукуя нокаутировали всего однажды за три последних боя.

Более того, ярчайшими хайлайтами встреч с Оливейрой и Дариушем стали именно феноменальные выживания Тони. Там, где другие стучат, он терпит и вырывается – даже соперники в шоке от его выносливости.

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С другой стороны, у Фергюсона не осталось ничего, кроме выживаемости. В той же рубке с Дариушем Тони имел три шанса помахаться в стойке, но его трижды переводили: это выглядело так, словно Кукуй учился уходу от тейкдаунов по желтой книге «Грэпплинг для чайников». Даниэль Кормье подтвердил, что Фергюсону банально не хватает фундаментального борцовского образования. Но трагедия в том, что экс-претенденту уже 37 – его пробелы никогда не заполнятся.

Дариуша Бенеила объявляют победителем боя против Тони Фергюсона Фото: Getty Images

Наблюдать за крахом Тони откровенно больно. У него оригинальная техника, целый архив крутейших боев, дерзкий твиттер, веселые пресс-конференции и угробленная карьера.

Перед Гэтжи Ферги зачем-то гонял вес и почему-то готовился к борцу. Перед Оливейрой, кажется, вообще ни к чему не готовился: думал, что выйдет и размажет чисто на опыте. Более того, разборка с Чарльзом никак не приподняла бы статус американца – Кукуй тупо хотел закрыть поражение. Лагерь к Дариушу тоже вышел довольно идиотским: например, Фергюсон рассказывал, что регулярно делал 1000 повторений становой тяги. Зачем они понадобились в таком количестве, не знает даже сам Тони. Ему просто захотелось красивых трапеций – а на пояс, видимо, плевать.

Уже ясно: Фергюсон – из тех бойцов, которые выполняют лишь те упражнения, которые приносят кайф, а не те, которые делают тебя сильнее и универсальнее. Но природный талант Кукуя уже не позволяет ему тащить на топ-уровне – пора с этим смириться.

Тони Фергюсон на взвешивании перед боем с Бенеилом Дариушем Фото: Getty Images

Даже если допустить, что после серии из трех лузов Дэйна пощадит и оставит Фергюсона в промоушне, выбор следующего соперника станет мучением. Любой приличный борец сотворит с Тони то же самое, что и Оливейра с Дариушем. Экшн в стойке? Судя по первому раунду последнего боя, Ферги уже не так опасен даже в ударке. Поэтому есть два варианта. Либо Тони получит известного оппонента и последнюю возможность продлить присутствие в UFC, либо ему из жалости будут подкидывать мешков. Публика обожает Кукуя, но ему придется драться сразу после прелимов – так себе перспектива.

Одно ясно точно: камбэка уже не будет. Его реально провернуть в 30 лет, максимум в 33, а в 37 напрячь серьезных ребят уже невозможно. Остается лишь вздыхать и вспоминать, к какому из пяти сорвавшихся боев с Хабибом Тони был готов лучше всего. Кстати, Фергюсон сейчас занят именно этим: тоскует, ностальгирует и уверяет, что в 2017-м точно размотал бы Орла. Жаль, в это уже никто никогда не поверит.

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