Боец UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг сообщил, против каких соперников по дивизиону планирует защищать пояс. В списке Стерлинга нет Петра Яна.

«Последний родившийся в Америке чемпион UFC. Ямаец в первом поколении. Я буду защищать этот титул в ноябре! Разберусь с победителем боя Диллашоу/Сэндхаген, а затем уничтожу этого проныру Сехудо», – написал Стерлинг в твиттере

В комментариях один из пользователей написал, что Стерлинг – официальный чемпион, но народный чемпион – Петр Ян.

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«Да, клоун, который не знает правил и никогда не победит соперника из топ-5. И, ах да, он не знает правил. Великий народный чемпион», – отреагировал ямаец.

Когда Ян процитировал твит с характерным смайликом, прикрывающим лицо рукой, Стерлинг ответил: «Вернись в свою комнату и учи правила, дурачок».

Ян потерял чемпионский пояс в легчайшей весовой категории из-за запрещенного удара коленом в голову в поединке с Алджамейном Стерлингом.

На счету Яна 15 побед и 2 поражения, у Стерлинга – 20 побед и 3 поражения.

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