Вице-президент бойцовского клуба «Ахмат» Асланбек Бадаев прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб действительно, как и любой другой боец организации, является проектом промоушна. Потому что на него делается ставка. Пример. Когда Хабиб защитил пояс в бою с Дастином Порье, но потом не смог прилететь на бой против Тони Фергюсона, его не стали лишать чемпионства. В аналогичной ситуации Фергюсона лишили пояса, пусть и временного чемпиона. В одинаковых ситуациях мы видим, что к Хабибу особое отношение. Потому что организация делает на него ставку

В том, что Рамзан Ахматович называет его проектом UFC, нет ничего плохого. Это не умаляет его достижений. Напротив, он наш брат, мы за него болели, он приезжал к нам в гости», – приводит слова Бадаева «Р-Спорт»

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