Опубликовано 17/05/2021 в 13:18 GMT | Обновлено 17/05/2021 в 13:20 GMT

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко согласился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, который назвал Хабиба Нурмагомедова проектом UFC.

– Есть ли истина в словах Рамзана Кадырова о том, что Хабиб – проект UFC?

– Да. Если посмотреть, Хабиб всегда дерется не со сложными бойцами, а с легкими. Так выбирает себе. У него был один сложный соперник: Конор Макгрегор. И тот чуть переоценил себя. А остальные бойцы – вообще неизвестные. С кем он дрался, где? Об этом никто не знает. Знают про 29-0, а кого побеждал эти 29 раз – неизвестно, – приводит слова Емельяненко Prostoprosport

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Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в марте 2021 года.

Он завоевал пояс UFC в легком весе в поединке с Элом Яквинтой, а затем провел три защиты – против Конора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гэтжи.

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