Президент Чечни Рамзан Кадыров ответил поклонникам Хабиба Нурмагомедова. Фанаты бойца остались недовольны, что чиновник назвал экс-чемпиона UFC проектом организации.

«Проект – это не оскорбительное слово, это значит организация нашла человека, который полезен, который будет интересен для болельщиков… Вот почему нашему Хамзату дали несколько боев за короткое время? Потому что у него есть талант, он сильный и интересный, красиво дерется, ничего не боится. Раньше вы все говорили, что Макгрегор – проект и человек Уайта. Какая разница, это и это?

Мы на связи с Хабибом, с его братьями, со всеми – они ничего не говорят, а вы ерунду несете. Вот когда мы говорим «Ахмат сила», вы недовольны, а «Хабиб сила» можно сказать, да? Я говорю, он лучший в организации UFC, он доказал это всему миру, но проект есть проект, они друг друга нашли: он нашел эту организацию, а организация нашла его», – сказал Кадыров в прямом эфире в инстаграме.

Смешанные боевые искусства А. Емельяненко: «Хабиб всегда дерется с легкими бойцами» 7 ЧАСОВ НАЗАД

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в марте 2021 года.

Он завоевал пояс UFC в легком весе в поединке с Элом Яквинтой, а затем провел три защиты – против Конора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гэтжи.

Смешанные боевые искусства Вице-президент «Ахмата»: «Кадыров не умалял достижений Хабиба» 11 ЧАСОВ НАЗАД