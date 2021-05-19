Пол Уокер – актер, который не исполнил значимых драматических ролей и никогда не претендовал на большие награды. Его главная работа – франшиза «Форсаж», в которой актерская игра далеко на заднем плане после взрывов и погонь. А остальные проекты Уокера чаще всего лишь повторяли персонаж Брайана О’Коннора. Но при этом смерть актера в 2013-м году вызвала такое эмоциональное потрясение, что некоторые люди отказывались в нее верить: фейки о том, что Пол Уокер на самом деле жив, вирусились несколько недель. Все потому, что сам Уокер, в отличие от большинства коллег, был намного больше, чем просто актер.

Пол родился в Калифорнии в 1973-м в семье фотомодели Шерил и сотрудника строительной фирмы Пола-старшего. Вся семья будущего актера была повернута на спорте. Отец был двукратным чемпионом «Золотых перчаток» – суперпопулярного турнира по боксу среди любителей, который ежегодно проходится уже почти сто лет. А затем Пол-старший занялся скоростным спуском на великах и рафтингом на старости лет. Дед актера по отцу тоже был боксером. А второй дед управлял заводом Ford и гонял, как безумный, разгоняя Ford Falcon до 256 км/ч. Так что Полу было суждено прожить жизнь, полную спорта и адреналина.

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С малых лет Пол занимался в секции по соккеру, провел детство на калифорнийских пляжах, катаясь на доске и занимаясь греблей. К этому добавлялись баскетбол, волейбол, коньки, скейт – все, что заставляло бегать и двигаться, привлекало Пола. В 13 лет он подключился к боевым искусствам и занялся тайским боксом. «Мой девиз: нужно заниматься спортом каждый день. Не важно, чем именно ты занимаешься: спорт – это лучший способ жить», – говорил актер.

Главной страстью Пола был серфинг – он посвящал катанию на доске целые дни. «Я серфил всю жизнь. Я люблю это дело. Серфинг успокаивает меня. Для меня это всегда было чем-то вроде познания дзэна. Океан такой величественный, мирный и удивительный. Мир не существует, когда я на волне», – рассказывал Пол. Он так обожал океан, что выучился в колледже на морского биолога и регулярно ездил в реальные экспедиции с учеными по изучению акул, китов и других животных.

Актерство появилось в жизни серфера лишь как доступное средство заработка, чтобы тратиться на занятия спортом. Уокер появлялся в рекламе с младенчества, и эти съемки просто были частью его занятий, а не делом всей жизни. Иногда актерство даже мешало ему наслаждаться серфингом.

Так в 1998-м Пол получил роль в фильме об американском футболе «Студенческая команда». «Меня окружали эти откормленные футболисты. Все говорили: «Ты будешь сниматься в экшене, тебе нужно набрать». Поэтому я сел на массу, пил креатин и раздобрел до 92 кг. После я отправился серфить в Сальвадор. Но раздутые мышцы мешали грести, и выносливость стала никакой. Я вернулся и скинул до 80 кг, стал снова супер-худой. Да и черт с ним», – вспоминал актер.

Вторым любимым видом спорта после серфинга для Пола Уокера стала борьба. Актер обожал UFC: «Я просто подумал, что это действительно классный вид спорта. Это то, что я хотел бы сделать». Так что он занялся бразильским джиу-джитсу – боевым искусством, создатели которого основали и UFC.

Уокер записался в зал знаменитого бойца Рикардо «Франжильи» Миллера в Калифорнии. Пол пришел в такой восторг от борьбы, что советовал ее всем подряд и приводил людей, в том числе Вина Дизеля. В каждом посещенном городе он обязательно искал зал. Ронн Шираки, владелец спортзала ММА в Гонолулу, рассказывал, как Уокер набрал ему и попросил о приватной тренировке. Звонивший представился просто Полом, и Шираки отмахнулся от него, потому что был занят с другими клиентами. Лишь несколько недель спустя он узнал, что звонил Пол Уокер. В последствие они очень подружились. «Если бы он не был актером, то, вероятно, был бы очень, очень хорошим бойцом. Он бы дрался на очень высоком уровне», – рассказывал Шираки.

При этом Уокер ненавидел качалки – ему было просто скучно монотонно тягать железки. Вместо этого он начинал каждый день с двух часов с тренировки по джиу-джитсу, а затем еще час посвящал муай-тай и кикбокиснгу. Следом он брал лодку, удочку, доску и греб серфить. Пол ловил волны, пока не надоест, а затем переключался на окуней к ужину. И если после этого у актера оставались силы, то он звал друзей покататься на скейте на скоростном спуске или брал свой Nissan Skyline и мчал на трек.

У Уокера была профессиональная гоночная подготовка, которую он прошел для съемок в «Форсаже». Но кроме этого Пол, вероятно, участвовал в реальных уличных гонках еще до актерской карьеры. Он часто говорил: «Я не участвовал в гонках», – а затем подмигивал. Именно страсть Пола Уокера к спорту и гонкам привела к созданию «Форсажа».

Во время съемок фильма «Черепа» в 1999-м Пол сказал режиссеру Робу Коэну: «Хочу сделать фильм, в котором я либо гоняю на тачках, либо работаю копом под прикрытием». Желание исполнилось через два года и запустило самую безумную кинофраншизу современности.

Страсть Уокера к гонкам росла вместе с «Форсажем». В 2010-м он участвовал в полупрофессиональной гоночной серии Redline Time Attack. В кольцевой гонке Пол управлял BMW M3 E92. Уокер лично прокачивал машину с помощью собственной фирмы по тюнингу и продаже спорткаров AE Performance. Ее актер основал вместе с другом Роджером Родасом. Именно Родас сел за руль красного Porsche 30 ноября 2013 года.

Роджер и Пол участвовали в мероприятии благотворительного фонда актера Reach Out Worldwide по сбору средств в поддержку жертв тайфуна на Филиппинах. После этого Уокер сел пассажиром в автомобиль Родаса. По дороге водитель не справился с управлением, Porsche влетел в фонарный столб и дерево и загорелся. Друзья умерли на месте.

За популяризацию джиу-джитсу Полу Уокеру присвоили черный пояс посмертно. Вин Дизель посвятил памяти друга седьмую часть «Форсажа». Он отдавал дань уважения напарнику даже в деталях – боевые сцены Доминик Торетто исполнял в любимом боевом стиле Уокера. «Я много практиковал джиу-джитсу для седьмой части «Форсажа». Я работал с тренером Пола, мы хотели сделать седьмую часть лучшим фильмом серии в честь моего брата», – сказал Дизель.

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