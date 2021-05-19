Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал желание капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы попробовать себя в MMA.
«Слышал, что Артем Дзюба хотел бы попробовать себя в ММА. Я готов помочь ему в подготовке. Но драться с ним я не хочу: не поднимется у меня рука на капитана национальной сборной по футболу. Кстати, знаю, что он тренировался с Волковым и Тарасом Кияшко. И, насколько я слышал, он совсем неплох. Так что, если будет желание, двери моего зала для тебя открыты, Артем!» – цитирует Емельяненко ВсеПроСпорт.
- Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ-2020/21 с 20 мячами.
- Статистика Емельяненко – 28 побед, восемь поражений и одна ничья. В последнем бою он проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову.
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