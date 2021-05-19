Депутат Госдумы Виталий Милонов оценил предложение рэпера Басты для экс-бойца UFC Хабиба Нурмагомедова – тот считает, что Хабибу следует стать министром культуры Дагестана.

«Неплохо! Хорошая идея. Хотя в Дагестане проблем с культурой нет, по крайней мере в кино не показывают гадкие фильмы с мужчиной в роли феи. Не знаю, какой из Хабиба может получиться министр культуры Дагестана, но его, например, можно включить в состав экспертной комиссии Минкульта, чтобы он не допускал всякое гейство на экраны. Хабибу точно не придется объяснять, почему не стоит показывать трансгендерную «Золушку».

Хабиб как-то высказывался против концертов Егора Крида и это неудивительно, против него вообще все выступают, потому что творчество Крида – абсолютное уродство», – цитирует Милонова Sport24

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После критики Хабиба концерт Егора Крида в Дагестане в 2020 году был отменен.

Также российские бойцы MMA выступали против творчества рэпера Моргенштерна.

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