Бывший боец MMA, депутат Совета депутатов городского округа Красногорска Джефф Монсон высказался о причинах распада СССР.
«Советский Союз распался не из-за провала коммунизма, хотя это трудно назвать коммунизмом – это был лишь путь к нему. Он распался, потому что Горбачев и другие руководители страны попытались внедрить капитализм в коммунистическую систему. Если вы посмотрите на уровень жизни людей, он был очень высок, но когда Горбачев начал проводить реформы, экономика стала разрушаться. Это не крах коммунизма, это предательство страны и людей.
Многие говорят, что коммунизм не работал. Он перестал работать после капиталистических реформ и встреч Горбачева с Рейганом, чтобы закончить Холодную войну. Это и было концом коммунизма», – заявил Монсон в интервью «РБ Спорт».
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- Статистика Монсона в MMA – 60 побед, 26 поражений и одна ничья.
- Монсон получил российское гражданство в 2018 году.
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