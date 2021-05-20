Бывший боец MMA, депутат Совета депутатов городского округа Красногорска Джефф Монсон высказался о причинах распада СССР.

«Советский Союз распался не из-за провала коммунизма, хотя это трудно назвать коммунизмом – это был лишь путь к нему. Он распался, потому что Горбачев и другие руководители страны попытались внедрить капитализм в коммунистическую систему. Если вы посмотрите на уровень жизни людей, он был очень высок, но когда Горбачев начал проводить реформы, экономика стала разрушаться. Это не крах коммунизма, это предательство страны и людей.

Многие говорят, что коммунизм не работал. Он перестал работать после капиталистических реформ и встреч Горбачева с Рейганом, чтобы закончить Холодную войну. Это и было концом коммунизма», – заявил Монсон в интервью «РБ Спорт»

Смешанные боевые искусства Милонов предложил Хабибу «не допускать гейство на экраны» ВЧЕРА В 12:14

Статистика Монсона в MMA – 60 побед, 26 поражений и одна ничья.

Монсон получил российское гражданство в 2018 году.

Смешанные боевые искусства Емельяненко-младший готов тренировать Дзюбу в MMA ВЧЕРА В 08:38