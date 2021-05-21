Глава спортивной ассоциации маленьких людей России Ульяна Подпальная раскритиковала идею поединка между блогером Хасбуллой Магомедовым и певцом Абдурозиком.
«Это не то, что даже показательный бой, – им платят большую сумму денег, и это шоу. Чтобы люди посмеялись. Но ничего серьезного в этом нет, это не спорт. Вообще, это неэтично, неправильно, с моей точки зрения. Мне кажется, только с одной стороны это может быть правильным и красивым – если единоборства среди маленьких людей сделают паралимпийским видом спорта. Это может быть дзюдо, карате, и люди будут понимать, что это серьезный вид спорта, серьезные выступления, а не какое-то шоу для смеха.
Смешанные боевые искусства
Монсон: «Распад СССР – не крах коммунизма, а предательство людей»
Такое мероприятие не привлекает внимание к спорту маленьких людей. Если интерес к этому и может появиться, то только за счет того, что в это вкладывают много денег. А с точки зрения спортивного карьерного роста этих ребят нет перспектив», – приводит слова Подпальной «Газета.ру».
- Поединок организовывает ютьюб-блогер Асхаб Тамаев – на его канале уже вышло видео пресс-конференции перед боем.
- Профессиональные бойцы не считают поединок маленьких людей проблемой. Хабиб Нурмагомедов часто появляется в инстаграме Хасбика, а Петр Ян шутит, что победитель боя встретится с Генри Сехудо.
Смешанные боевые искусства
Милонов предложил Хабибу «не допускать гейство на экраны»
Смешанные боевые искусства
Емельяненко-младший готов тренировать Дзюбу в MMA